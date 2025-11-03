[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]이상일 용인특례시장은 2일 오후 동백호수공원에서 진행된 ‘주민과 함께하는 아름다운 산책로 만들기’ 벽화그리기 현장을 방문해 참여 주민과 학생 자원봉사자들에게 감사의 뜻을 전했다.

이번 사업은 동백2동 주민자치위원회(회장 황영한)와 초당초등학교 학부모 임원단(대표 주현진)이 지난 8월부터 매주 주말에 함께 진행해 온 것으로, 시의 ‘마을공동체 주민제안 공모사업’에 선정됐다. 사업은 동백호수공원에서 어정역으로 이어지는 수로박스(터널) 구간에 ‘용인8경’을 주제로 벽화를 그려 마을 경관을 개선하기 위해 진행됐다.

지난 8월부터 주말마다 진행된 이 사업에는 지역 주민, 학생, 학부모 등 누적 인원 200 명 이상이 참여했으며, 2일에는 약 30여 명의 자원봉사자들이 나와 벽화 마무리 작업을 진행했다.

이상일 시장은 현장을 둘러보며 봉사자들에게 “직접 와서 눈으로 보니 정말 감동적이다. 많은 분들이 다니는 이 공간을 ‘용인 8경’을 소개하며 아름답게 꾸며주신 시민 봉사자 여러분들께 진심으로 존경과 감사의 마음을 전한다”며 “여러분의 자발적 활동으로 한 지역의 모습이 완전히 달라지고, 그로 인해 많은 시민들이 즐거움을 갖게 된다면 이 같은 시민 활동이야말로 다른 곳에서 본받아야 할 모범이 아닐까 싶다”고 말했다.

이 시장은 “마을공동체 공모사업으로 지원되는 예산은 300만원으로 작은 것이지만, 그것을 활용하는 여러분이 보여주신 결과물은 돈으로 환산할 수 없을 만큼 값진 것이라고 생각한다“며 ”여러분이 사시는 지역을 훌륭하게 가꾸겠다는 여러분 정성, 지역에 대한 여러분의 애정과 사랑이 벽화에 고스란히 배어 있기에 돈으로 값을 매길 수 없는 것”이라고 했다. 그러면서 “동백2동 주민자치위원회 황영한 위원장님과 위원님, 초당초 학부모님, 대학생 등 많은 시민 봉사자들께 고개 숙여 감사인사를 드린다”고 했다.

동백호수공원에서 어정역으로 이어지는 수로박스 80m 구간에는 석성산 일출, 광교산 사계, 기흥호수공원, 용인농촌테마파크, 용인자연휴양림, 조비산 조망, 가실벚꽃, 어비낙조 등 용인 8경을 주제로 시 대표 캐릭터 ‘조아용’과 함께 꾸며진 벽화가 완성됐다.

어두웠던 터널 벽면이 용인의 아름다운 자연경관과 조아용이 어우러진 밝고 생동감 있는 공간으로 탈바꿈하며 시민들이 찾고 싶은 산책로로 새롭게 거듭났다.