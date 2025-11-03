기자간담회…“대산 HD·롯데, 초안 제출…정부도 지원책 논의” “RE100 산단 특별법 연내 입법추진…NDC 등 기후부와 치열히 논의”

[헤럴드경제=배문숙 기자]문신학 산업통상부 차관은 현재 정부와 업계가 함께 논의하고 있는 석유화학 구조 개편 방안을 이를 확정할 계획이라고 3일 밝혔다.

문 차관은 이날 오후 세종에서 열린 기자간담회에서 석화 구조 개편 관련 질문에 “(충남) 대산 석화단지의 경우 HD현대케미칼과 롯데케미칼이 초안을 만들어서 제출한 것이 맞다”며 이같이 말했다.

문 차관은 석화 구조 개편이 산업부·업계 간 협의와 관계 부처 간 협의 등 ‘투 트랙’으로 돌아가고 있다고 소개하고 “기업 간 자율 협약 뒤에는 금융위원회를 중심으로 협약식을 별도로 하게 될 것”이라고 덧붙였다.

문 차관은 한국의 2천억달러 대미 투자의 구체적 방안과 관련해 “미국 정부가 원하는 계획들이 있을 것이고, 우리와 합의하는 과정이 있을 것”이라고 말했다.

이어 “이미 우리 대기업들이 주요 산업에서 마더팩토리(Mother Factory) 전략을 어느 나라보다 잘하고 있다. 반도체도, 자동차도, 이차전지도 그렇다”며 “정부가 각 주요 전략 산업과 대기업들이 생태계 차원에서 잘해오던 것을 유지·발전시킬 수 있을지 검토하고 있다. 머지않은 시간 내 곧 발표하겠다”고 말했다.

문 차관은 이재명 정부가 역점 추진하는 ‘RE100 산단’과 관련해서는 현재 국회에 관련 특별법안이 3건 발의된 상태라며 “정부 의견을 제시하고 국회와 협의해 연내 입법이 가능하도록 노력하겠다”고 말했다.

그러면서 “내년 상반기 내에는 최소한 1호 프로젝트가 진행될 수 있도록 법안 통과와 함께 시행령 가능한 빠른 방향으로 추진하겠다”고 말했다.

문 차관은 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 수립 방안과 관련해서는 “아직 정부 최종안이 나오지 않았다”면서 “기후변화 대응을 위해 최대한의 수준으로 탄소를 감축해야 하고, 이 과정에서 산업 경쟁력이 낮아지면 안 되는 두 정책 목표를 동시에 달성해야 하는 어려운 문제가 있다”며 “그래서 정부 내에서도 치열하게 논의 중”이라고 말했다.

NDC·원전 등 정책에서 기후에너지환경부와 산업부 간 이견이 있는지에 대한 질문에 문 차관은 “다투고 싸우는 게 아니고 당연히 협의하고 두 가지 중요한 정책적 목표를 조화시키기 위해 논의하고 협의하고 있다”며 “치열하게 논의하는 것이 합리적인 안을 도출하는 데 바람직하다”고 답했다.

그는 이와 관련해 “범위를 말하기 어렵지만, 숫자를 가지고 상호 협의하고 있다. 마지막 과정으로 넘어가고 있다”고 덧붙였다.