[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 안전한 통학로를 조성하기 위해 목일중·신목고 일대 노후 방음벽을 전면 교체했다고 3일 밝혔다.

해당 구간 방음벽은 1997년 설치된 이후 27년 이상 경과된 노후 시설이다. 판넬 부식과 변형으로 인해 도시미관을 저해하고 보행자 불편을 초래했다. 이에 구는 4억 5000만 원의 예산을 투입해 올해 4월부터 7개월에 걸쳐 정비사업을 추진했다. 높이 6m, 길이 220m에 이르는 불투명 철재 방음벽을 개방감 있는 투명 방음벽으로 교체했다.

구는 미관 개선을 위해 설계 단계에서 서울시 디자인심의위원회의 심의를 거쳐, 기초 옹벽표면에 파벽식 타일을 부착하는 등 주변 환경과 어울리는 색감과 형태를 반영했다.

공사 추진 과정에서는 목일중·신목고 등 인근 학교 관계자와 협의해, 시공 일정을 조정했다. 보행자 안전 펜스 및 안내 현수막을 사전 설치했다.

양천구는 이번 방음벽 정비와 함께 보도도 확장했다. 미관상 좋지 않았던 화단을 철거하고 보도블럭을 재정비해 약 1m의 보도폭을 넓혀 쾌적하고 안전한 보행 환경을 조성했다.

이기재 양천구청장은 “그동안 낡은 방음벽과 좁은 보도로 인해 학생들의 통학 안전에 대한 우려가 컸다”며 “이번 정비사업을 통해 깨끗하고 안전한 보행로 확보로 쾌적한 등하굣길이 되길 바란다”고 말했다.