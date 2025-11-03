[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 오는 6일 구청 광장에서 ‘생명을 살리는 사랑의 헌혈’ 행사를 개최한다고 3일 밝혔다.

행사는 오전 9시 30분부터 오후 4시까지 열린다.

참여를 원하는 경우 신분증을 지참해 구청 광장의 헌혈 버스를 방문하면 된다.

참여자에게는 기본혈액검사(▷ABO 및 Rh 혈액형 ▷B형, C형간염 바이러스▷간 기능 ▷총단백 ▷말라리아, 매독 항체 검사 등) 결과를 제공한다. 헌혈증서와 기념품(▷문화기프트카드 교환권 ▷편의점 교환권 ▷커피 교환권 ▷햄버거 교환권 ▷보조배터리 ▷여행용세트 ▷손톱깎이세트) 2종을 증정한다.

특히, 올해는 기념품을 받는 대신 기념품 금액만큼을 기부할 수 있는 헌혈 기부권 사업을 추진한다. 혈액관리본부 누리집에서 기부 사항을 확인할 수 있고 기부 금액은 연말정산 간소화 서비스에 자동 반영된다.

장인홍 구로구청장은 “헌혈을 통해 누군가의 생명을 살릴 수 있는 만큼, 직원들과 주민 모두가 헌혈의 의미를 되새기고 나눔에 동참하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.