11월 12~12월 6일 신림동 쓰리룸서 진행

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 관악구(구청장 박준희·사진)가 청년층을 대상으로 이커머스 분야의 핵심 기술을 배울 수 있는 ‘라이브커머스 크리에이터(쇼플루언서) 양성 과정’을 운영한다고 3일 밝혔다.

교육과정은 오는 12일부터 12월 6일까지 신림동 쓰리룸(관악청년문화공간)에서 진행된다. 2000회 이상 방송 경험을 보유한 현업 전문가들이 실무 중심의 맞춤형 교육을 제공하여, 청년들이 현장감 있는 역량을 쌓을 수 있도록 지원한다.

입문·심화 각 5회, 총 10회 과정이다. 참여 청년들은 이론과 실습을 병행하며 실제 라이브 방송을 직접 경험할 수 있도록 체계적으로 교육 프로그램이 구성되어 있다.

입문과정은 ▷라이브커머스 수익창출노하우 ▷방송스피티, 보이스 트레이닝, 세일즈 PT스킬 ▷인공지능(AI) 활용 방송기획 ▷홈비디오 셀프 VMD 연출, 장비세팅 및 송출 시뮬레이션 ▷모의방송 촬영 등의 교육이 진행된다.

심화과정은 ▷라이브커머스 그룹 실습 및 개별 집중 트레이닝(2회) ▷현직 쇼호스트 협업으로 네이버&GRIP 라이브 실전 방송 송출 지원(3회) 등 실제 방송 실습 중심으로 운영한다.

출석률 70% 이상일 경우에는 ‘라이브커머스 크리에이터 과정’ 수료증이 수여된다. 또한, 입문과정 수료 후 심화과정을 이수한 청년에게는 80만 원 상당의 ‘라이브커머스 크리에이터 1급’ 자격증 응시 비용(1급 유료과정 60만 원, 응시료 10만 원, 자격증 발급비 10만 원)이 전액 면제되어, 응시 기회가 무료로 제공된다. 우수 교육생에게는 라이브커머스 운영 에이전시 소속 쇼호스트로의 채용 기회도 주어진다.

현재 참여자를 모집 중이며, 입문과정은 30명, 심화과정은 20명을 선착순 모집한다. 구는 관악구 거주자 및 관악구 소재 사업자를 우선 선발할 계획이다. 수강료는 전액 무료이다.

최종 선발자는 입문 과정은 11월 7일(금) 이후, 심화 과정은 11월 25일(화) 이후 개별 문자로 통보된다.

박준희 구청장은 “이번 프로그램을 통해 청년들이 이커머스 분야에 자신감을 가지고 도전할 수 있도록 돕고, 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖춘 라이브커머스 전문가로 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다”라며, “청년들이 디지털 경제에 적극 참여하고 경제적 자립을 이룰 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.