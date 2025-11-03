[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 지난 30일 반포동 고속터미널역 인근에서 노숙인 20여 명을 대상으로 ‘찾아가는 희망의 인문학 강의’를 개최했다고 밝혔다.

‘찾아가는 희망의 인문학 강의’는 2023년을 시작으로 올해 3회째를 맞고 있다. 올해는 국민정서행복콘텐츠 연구소 이영희 대표가 강의를 맡았다. 이번 강의는 푸드아트테라피를 활용한 심리치유 방식으로 구성됐다. 참가자들은 ‘나의 웃는 모습’, ‘내가 가고 싶은 곳’ 등을 음식으로 표현한 후, 이를 기반으로 개별 심리상담과 인문학 강의가 이뤄졌다.

이영희 대표는 “인문학은 단순한 지식 전달이 아니라 마음을 회복시키는 과정”이라며 “식빵, 채소, 과일 등 친숙한 재료를 통해 흥미를 유도하고, 자신의 모습을 직접 표현함으로써 자존감을 회복하고 긍정적인 자아상을 형성할 수 있을 것”이라고 설명했다.

이날 행사에서는 인문학 강의 외에도 노숙인들에게 필요한 구호물품과 따뜻한 도시락이 제공되어 쌀쌀한 늦가을 현장에 온기를 더했다.

앞서 구는 지난 9월 대한미용사회중앙회 서초구지회와 서울특별시립 다시서기종합지원센터와 협력해 이·미용 및 목욕서비스를 제공한 바 있으며, 다가오는 겨울철 한파에 대비해 노숙인 밀집 지역 특별순찰, 급식 및 방한물품 상시 지원, 고시원·보호시설 입소 유도 등 겨울철 노숙인 보호·지원 대책 마련에도 힘쓰고 있다.

전성수 서초구청장은 “이번 인문학 강의를 통해 노숙인들이 마음의 치유와 함께 일상으로 복귀할 수 있는 용기와 희망을 얻길 바란다”며, “앞으로도 노숙인의 자립과 사회복귀를 위한 다양한 지원사업을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.