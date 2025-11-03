[헤럴드경제=장연주 기자] 우유·요구르트·치즈 등 유제품을 꾸준히 섭취하는 사람은 그렇지 않은 사람보다 심혈관질환 위험이 10~15% 낮다는 연구결괴가 나와 눈길을 끈다. 뿐만 아니라 당뇨병 발병률도 낮은 것으로 나타났다.

독일 뮌헨공과대 인체영양학연구소는 전세계 연구 100여 건을 메타분석한 결과를 국제 학술지 ‘유럽임상영양학회지(European Journal of Clinical Nutrition)’에 게재했다.

이번 연구 결과, 우유·요구르트·치즈 등 유제품을 꾸준히 섭취하는 습관은 여러 만성 질환의 위험을 낮추는 것으로 확인됐다.

특히 하루 200~300mL의 우유를 섭취하는 경우, 심혈관질환 위험이 10~15% 낮아졌으며, 우유를 즐겨 마시는 사람들은 당뇨병 발병률도 낮은 경향을 보였다.

연구진은 “우유 속에 함유된 칼슘, 칼륨, 비타민 B12, 유청 단백질 등 다양한 영양소의 복합적인 작용에서 비롯된다”고 설명했다.

이 성분들은 혈압 조절, 인슐린 감수성 개선, 혈관 염증 완화 등에 시너지를 일으켜 전신 건강 유지에 핵심적인 역할을 하는 것으로 분석됐다.

이와 함께 유제품은 골격 건강에 미치는 긍정적인 영향도 재차 입증했다.

연구팀은 청소년기 및 청년기에 충분한 우유 섭취가 평생의 뼈 질량을 최대화하고 골밀도를 강화하는 데 결정적인 역할을 하며, 성인기와 노년기 골절 및 골다공증 위험을 줄이는 데 큰 도움이 된다고 강조했다.

연구팀은 “우유는 더 이상 단순한 음료가 아니라 ‘건강 전략식품’으로 바라봐야 한다”며 “꾸준히 적정량을 섭취하는 습관이 전반적인 건강 유지에 중요한 역할을 할 수 있다”고 밝혔다.

다만, 전문가들은 “지방 함량이 높은 유제품의 과다 섭취는 오히려 역효과를 낼 수 있어 저지방·무가당 제품 중심의 균형 잡힌 섭취가 필요하다”고 조언했다.