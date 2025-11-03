“아침에 협의해 놓고 말 바꾸는 게 민주당”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 3일 더불어민주당이 ‘재판중지법’을 처리하지 않기로 한 데 대해 “이재명 대통령이든 정청래 민주당 대표든 누구든 책임 있는 사람이 이 대통령 재임 기간에 재판중지법을 추진하지 않겠다고 명확한 입장을 밝히라”고 했다.

장 대표는 이날 오후 경북 안동시 경북도청에서 대구·경북 지역 예산정책협의회를 마친 후 기자들과 만나 “아침에 여야 협의를 해 놓고 손바닥 뒤집듯 뒤집는 것이 민주당이다. 민주당의 그런 발표를 누가 믿을 수 있겠나”라며 이같이 말했다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 브리핑을 통해 당 지도부가 재판중지법을 추진하지 않기로 했다고 전했다.

이에 장 대표는 “오늘 아침까지 그렇게 추진할 것처럼 얘기하다가 말을 바꿨다”며 “민주당이 추진하지 않겠다는 말은 ‘오늘은 추진하지 않겠다’는 말로 받아들이겠다”고 꼬집었다.

내란 특검(특별검사 조은석)이 추경호 국민의힘 의원(전 원내대표)에 대해 구속영장을 청구할 것이라는 전망에 대해서는 “조은석 특검은 어떻게든 무리해서 구속 기소하려고 하겠지만 절대 성공할 수 없을 것”이라며 “반드시 영장이 기각되고, 기소한다고 하더라도 무죄가 확실하기 때문”이라고 했다.

장 대표는 “특검이 무리하면 무리할수록 더 큰 역풍이 돌아간다는 것을 다시 한번 경고한다”고 강조했다.

한편 국회 국토교통위원회 소속 민주당 의원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “장 대표 부인이 서산대산-당진 고속도로 종점에서 불과 2킬로미터 떨어진 땅 214평을 보유하고 있다”며 “고속도로 사업이 2019년 9월 설계에 들어가고, 21년쯤 땅을 사들였다”고 주장했다.

민주당은 “장 대표가 총선 출마를 위해 2020년 1월 부장판사에서 퇴직했고, 부장판사로서 지역 업체와 어떤 유착 관계가 있었는지 밝혀야 한다”며 “사전 정보를 이용한 전형적인 투기 수법으로, 제2의 양평고속도로 아닌가”라고 주장했다.

이에 대한 입장을 묻는 말에 장 대표는 “아무런 문제도 없고 법률적·도덕적으로 비난받을 일이 없지만, 제가 당대표직을 수행하는 데 있어 정치인으로서 걸림돌이 되기 때문에 부동산 계약을 해지했다”며 “이제 민주당이 책임져야 할 차례다. 이 대통령이 책임져야 할 차례”라고 답했다.

장 대표는 “법원은 즉각 재판을 재개하고 이 대통령은 재판에 응하기를 바란다”며 “최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장도 과방위원장에서 사퇴하기를 바란다”고 말했다.