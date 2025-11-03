[사진=삼양식품 제공]
[헤럴드경제=이상섭 기자] 김정수 삼양식품 부회장이 3일 서울 중구 보코 서울 명동에서 열린 삼양식품 신제품 출시 발표회에서 우지 유탕으로 만든 삼양 1963을 소개하고 있다.


