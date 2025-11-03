자폐성 장애 인식 개선 달리기 2020년부터 6년째 공식 후원

하나금융그룹은 ‘2025 오티즘 레이스’에 참여했다고 3일 밝혔다.

지난 1일 열린 오티즘 레이스는 자폐성 장애(오티즘)에 대한 이해를 높이고 포용적 사회를 조성하고자 사단법인 한국자폐인사랑협회가 개최하는 달리기 캠페인이다. 하나금융은 2020년부터 6년째 공식 후원하고 있다.

이날 캠페인에는 이은형 부회장을 비롯해 하나금융 임직원과 가족 300여 명이 자발적으로 참여했다. 임직원의 캠페인 참가비는 한국자폐인사랑협회에 전액 기부됐다. 이 부회장은 “자폐성 장애에 대한 이해와 공감도를 높이고 다양성을 존중하는 사회로 나아가기 위한 발걸음을 함께하게 돼 의미가 깊다”며 “앞으로도 다양한 사회구성원들과 함께 성장하며 행복을 나누는 포용적 사회를 만들기 위해 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 하나금융은 지난 9월 자폐인사랑협회와 협약을 맺고 ▷자폐성 장애 청년을 위한 일자리 창출 지원 ▷안전한 자금관리를 위한 맞춤형 신탁서비스 제공 ▷자폐성 장애 예술가 문화예술활동 지원 및 장애인 인식 개선 캠페인 후원 등 자폐성 장애인들이 건강한 사회구성원으로 자립할 수 있도록 다양한 사업을 하고 있다. 김벼리 기자