임광현 청장, 세무관서장 회의 주재 반사회적 탈세 행위 끝까지 추적

국세청이 반사회적 탈세 행위에 대해 끝까지 추적해 확실한 불이익을 부과한다는 국세행정 운영 방안을 밝혔다. 첫 조치로 캄보디아 스캠 범죄 배후로 알려진 프린스그룹의 국내 거점과 자금 세탁에 연루된 후이원그룹의 환전소를 대상으로 세무조사에 착수했다.

아울러 국세청은 인공지능(AI) 대전환을 위해 전용 AI 인프라를 도입하고, 체납 관리 강화를 위해 국세 체납관리단과 고액 체납자 추적 특별 기동반을 신설할 계획이다.

임광현(사진) 국세청장은 3일 정부세종청사에서 열린 전국 세무관서장 회의에서 이같은 내용이 담긴 ‘국세행정 운영방안’을 발표했다.

임 청장이 취임 후 처음 주재한 이번 회의는 국민주권정부의 ‘투명한 국정운영’ 기조에 따라 역점추진과제 발표를 전체 공개로 진행했다. 체납 특별기동반과 직원보호 전담 변호팀 출범을 맞아 업무 추진 방향과 향후 결의도 함께 다졌다.

중점 추진과제는 ▷국세행정 인공지능(AI) 대전환 ▷기업하기 좋은 세정환경 조성 ▷합리적 세정구현 ▷공정 세정 실현 ▷안정적 세수 확보 등이다.

국세청은 국세행정 AI 대전환을 위해 그래픽처리장치(GPU) 확보와 생성형 AI 모델 도입을 추진하며, 납세서비스·공정과세·세정역량 강화 등 3대 분야를 중심으로 과제를 발굴하기로 했다.

2028년부터 본격 서비스 개시를 목표로, ‘AI 크루’ 300명을 선발해 ‘AI 대전환 추진단’을 운영한다. AI크루는 전문가로 본청, 지방청, 세무서 직원으로 구성해 내부 AI붐을 조성할 계획이다. 배문숙 기자