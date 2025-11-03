LNG 플랜트 CO₂ 이송설비 에너지 전환사업 본격 확대

삼성물산은 건설부문(이하 삼성물산)이 카타르에서 가장 큰 초대형 탄소 압축·이송설비 건설 공사를 수주했다. 사업 규모만 1조 9100억원 이상이다. 앞서 9월 카타르에서 1조4600억원 규모의 태양광 발전 프로젝트를 수주한 지 약 2개월 만이다. 삼성물산은 앞으로 이 분야 사업을 본격 확대하고 지속 가능한 에너지 전환을 선도하는 기업으로 나설 계획이다.

삼성물산 건설부문은 카타르 에너지 액화천연가스(QatarEnergy LNG)가 발주한 탄소 압축·이송설비 건설공사에 대한 낙찰통지서를 수령했다고 3일 밝혔다. 설계·조달·시공(EPC) 금액만 1조9100억원 규모다. 카타르 최대 규모이자 세계 최대 규모 수준이다.

카타르 수도 도하 북쪽 80㎞ 지점 라스라판(Ras Laffan) 산업단지에 위치한 이번 프로젝트는 같은 단지의 LNG 액화플랜트에서 발생하는 이산화탄소를 압축하고 이송하는 시설을 건설하는 사업으로 2030년 준공 예정이다. 이번 시설은 LNG 액화플랜트에서 발생하는 연간 410만톤의 이산화탄소를 압축하고 수분을 제거해 20㎞ 연장의 지중배관을 통해 폐 가스전의 지하 공간으로 이송, 영구 격리하는 역할을 담당하게 된다.

이산화탄소를 단순히 압축하는 기술뿐만 아니라 안전한 이송을 위한 압력·온도조절 등 고도의 기술이 필요한 공사로 삼성물산은 설계부터 시공까지 전 과정 단독으로 수행한다. ▷기존 카타르 LNG 프로젝트 경험 인력 활용 ▷검증된 협력업체와의 협업 ▷산업단지 내 기존 시설과의 간섭 최소화 등 공사관리에 차별화된 경쟁력을 발휘할 계획이다.

이병수 삼성물산 해외영업실장(부사장)은 “카타르 시장 내 다수의 대형 프로젝트를 수행하면서 쌓아온 경험을 기반이 됐다”며 “이번 수주를 통해 삼성물산이 수행한 태양광 사업과 더불어 카타르의 지속 가능 정책 실현에 핵심 역할을 담당하게 됐다”고 강조했다.

삼성물산은 이번 수주를 계기로 태양광과 배터리 저장 장치 등 신재생 에너지 뿐만 아니라 탄소 압축·이송 분야로 사업을 확대하고 지속 가능한 에너지 전환을 선도하는 기업으로서의 리더십을 더욱 강화해 나갈 계획이다.

한편 삼성물산은 카타르에서 지속적으로 초대형 프로젝트를 수주하며 사업을 확장해 왔다. 2021년 1조8500원 규모 카타르 LNG 터미널 수주에 이어 ▷2022년 카타르 QEIC(8000억원 규모) ▷2024년 카타르 Facility E 담수복합발전(3조9709억원) ▷2025년 카타르 듀칸(Dukhan) 태양광(1조4600억원) 등이 대표적이다. 박로명 기자