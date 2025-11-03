울산 AI DC 확장 검토…국내 AI 인프라 거점 확충 에너지 특화 AI DC 설루션, 베트남 등 아시아 진출 글로벌 빅테크와 협력, ‘에지 AI’ 등 기술 경쟁력 강화

[헤럴드경제=고재우 기자] 정재헌 신임 SK텔레콤 CEO가 “한국을 아시아 최대 인공지능(AI) 허브로 만들 것”이라고 밝혔다. 이를 위해 AI 데이터센터(AI DC) 종합 사업자로 거듭날 것을 예고했다.

또 국내 AI 인프라 구축은 물론, 동남아시아 등 글로벌 AI DC 시장 공략에도 박차를 가한다. 글로벌 빅테크와 협력을 기반으로 제조 AI 클라우드 구축 등에도 나선다.

3일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘SK AI 서밋 2025’에서 정 CEO는 기조 발표를 통해 “제2, 제3의 울산 AI DC 모델을 만들어 글로벌 자본의 한국 투자를 유도하고, 한국을 아시아 최대 AI 허브로 만들 것”이라며 의지를 나타냈다.

세부적으로 ▷울산 AI DC 대규모 확장 검토 ▷에너지 특화 AI DC 설루션 글로벌 진출 ▷AI DC 종합 사업자 도약 ▷글로벌 빅테크와 협력을 통한 ‘에지 AI’ 추진 ▷’제조 AI 클라우드’ 구축 등 AI 인프라 구축 로드맵을 공개했다.

▶AI DC 확장 가속화…베트남 등 글로벌 진출 예고= 우선 SKT는 설계부터 구축, 운영까지 AI DC 종합 사업자로 도약한다. 이를 통해 국내 AI DC 인프라 확장은 물론, 동남아시아 등 해외 시장 진출에도 나설 방침이다.

정 CEO는 “설계·구축·운영 등 AI DC 프로젝트 전체를 총괄하는 ‘AI DC 종합 사업자’로 도약할 계획”이라며 “AI 인프라의 핵심 기술 영역을 내재화해, ‘AI DC 설루션 패키지’를 제품화할 계획”이라고 말했다.

아마존웹서비스(AWS)와 조성 중인 울산 AI DC 규모를 1GW 이상으로 확장하는 등 글로벌 투자를 통한 AI DC 인프라 확장에도 박차를 가한다.

정 CEO는 “글로벌 주요 기업들이 SKT의 AI DC 개발 역량에 주목하기 시작했다”며 “대한민국이 아시아 AI 인프라 허브로 도약할 기반을 마련하겠다”고 강조했다.

나아가 “SK그룹 관계사들과 함께 동남아 시장 진출을 본격화할 계획”이라고 발표했다. 현재 SK이노베이션과 추진 중인 베트남 사업을 넘어 말레이시아, 싱가포르 등까지 진출할 계획이다.

▶제조업 혁신 주도...글로벌 빅테크 협력 본격화= 이와 함께 SKT는 엔비디아로부터 RTX 프로 6000 그래픽처리장치(GPU) 약 2000장을 도입해 ‘제조 AI 클라우드’ 구축에 박차를 가한다. 제조 AI 클라우드는 SK그룹 주요 계열사에서 활용될 예정이다.

정 CEO는 “SK하이닉스를 비롯한 SK그룹 주요 제조사의 AI 전환에 제조 AI 클라우드가 활용될 예정”이라며 “제조 현장의 디지털트윈(가상 모형), 로봇 AI 등 제조 AI 기반 혁신을 촉진할 핵심 인프라가 될 것”이라고 강조했다.

아울러 AWS와 에지 AI, 엔비디아와 지능형 기지국(AI-RAN) 구축에 대해서도 협력한다. 에지 AI란 데이터를 클라우드로 보내지 않고 기지국·에지 서버에서 처리해 초저지연·보안·네트워크 효율 등을 높이는 방식이다. 지능형 기지국은 제조 AI 확산을 위한 핵심 인프라로 주목받는 기술이다.

정 CEO는 “AI 서비스가 늘어남에 따라 통신사의 네트워크 인프라가 재조명받고 있다”며 “AI DC와 온디바이스 AI 사이의 간극을 메꿀 수 있는 에지 AI, AI가 적용된 지능형 통신망 기술 지능형 기지국 등은 통신사만이 할 수 있는 영역”이라고 강조했다.