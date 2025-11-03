신라 천년의 미소 담은 별자리

2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 성공적으로 폐막한 가운데 HSAD가 기획한 LG의 APEC 응원광고(사진)가 눈길을 끌고 있다.

3일 업계에 따르면 HSAD가 기획한 이번 광고는 경주의 밤하늘을 배경으로 ‘얼굴무늬 수막새 기와(이하 수막새)’를 형상화한 별자리가 펼쳐졌다.

그 아래 APEC 2025 공식 엠블럼과 성공 기원 메시지, LG의 CI가 차례로 배치했다. 가장 하단에는 경주의 대표 유적인 첨성대를 배치해 전통과 미래를 잇는 인상적인 구성을 완성했다.

경주의 대표적인 유물인 ‘얼굴무늬 수막새’는 ‘신라 천년의 미소’로 불린다. 1995년 LG가 얼굴 모양의 그룹 로고를 제정해 선포하며 집행했던 신문광고에도 등장한 바 있다. LG는 APEC 정상회의를 맞아 다시 한 번 환영과 응원의 의미를 담아 수막새를 광고에 담았다.

첨성대는 별을 통해 미래를 읽던 신라인의 지혜를 상징한다. 첨성대는 수막새 기와 형상의 별자리가 떠오르는 장면과 맞물려 미래 방향성을 찾는 APEC 정상회의의 개최 의미를 상징적으로 보여준다. 김현일 기자