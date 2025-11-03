더 뉴 에스컬레이드, 엔진오일 최대 10회 무상 교체 11월 10일부터 3주간 동계 서비스 클리닉 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 럭셔리 자동차 브랜드 캐딜락이 ‘2025 코리아세일페스타’에 동참하여 11월 한정 특별 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

먼저, 브랜드 최초 전기 SUV 리릭은 코리아세일페스타를 맞아 최대 1700만원의 특별 현금 할인을 제공한다. 이는 국내 출시 이후 진행된 프로모션 중 가장 높은 수준의 혜택이다.

또한, 고객은 ▷60개월 무이자 할부(선수금 0%) ▷60개월 무이자 리스(보증금 15%) ▷제휴 금융 이용 시 선수금 또는 보증금 1700만원 지원 등 다양한 금융 프로그램 중 한 가지를 선택할 수 있다.

아울러 2025년형 더 뉴 에스컬레이드(ESV 포함) 구매 고객에게는 평생엔진오일 무상 교체 혜택이 제공된다. 해당 프로그램은 최초 등록 명의자에게 최대 10회까지 지원되며, 캐딜락 공식 서비스 네트워크를 통해서만 이용 가능하다.

한편, 캐딜락은 겨울철 차량 안전을 위한 사전 점검 캠페인 ‘캐딜락 동계 서비스 클리닉’을 11월 10일부터 28일까지 3주간 진행한다. 이번 캠페인은 고객이 한파와 눈길 등 주행 환경 변화에 미리 대비할 수 있도록 마련된 것으로, 전국 캐딜락 서비스센터에서 실시된다.

배터리와 브레이크 계열을 포함한 8개의 필수 점검 항목에 대한 무상 점검 서비스와 해당 항목에 대한 부품 20% 할인을 포함하여 엔진 및 미션, 브레이크 오일 등 각종 오일류도 20% 할인된 가격으로 제공된다. 특히, 이번 동계 서비스 클리닉을 기간 중 엔진오일을 교환하는 캐딜락 고객은 공임 무료 혜택도 추가로 누릴 수 있다.

한편, 국내 최장 1회 충전 주행거리 739㎞를 인증받은 캐딜락의 풀사이즈 전기 SUV 에스컬레이드 IQ도 11월에 출시될 예정이다.