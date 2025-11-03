광주시, 5일 ‘청년 취업멘토링 페스타’ 개최

취업 특강·토크콘서트 등 프로그램 다채

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 청년들의 진로 탐색과 취업 준비를 돕기 위한 ‘2025 취업멘토링 페스타’를 오는 5일 오후 1시부터 6시까지 시청 1층 시민홀에서 연다.

이 행사는 청년들이 스스로의 진로를 설계하고, 자신을 발견하며, 미래를 준비할 수 있도록 마련됐다.

이날 행사는 ▷광주청년 일자리통(通) 협약식 ▷취업 인플루언서 ‘제이콥’의 취업특강 ▷잡(JOB)담 토크콘서트 등으로 구성됐다. 또 ▷현직자 멘토링 ▷청년정책존 ▷1:1 상담존 ▷청년스토리존 ▷청춘플레이존 ▷스탬프투어 이벤트 등 다양한 부대 프로그램도 마련됐다.

광주시는 이날 광주형 청년일자리 통합서비스 체계 구축을 위해 광주지방고용노동청, 6개 대학일자리플러스센터, 광주청년센터 등 13개 기관과 ‘광주청년 일자리통(通) 업무협약’을 체결했다.

이들 기관은 협약을 통해 광주청년들이 어느 기관을 방문하더라도 다양한 일자리 정보를 한 곳에서 상담받을 수 있는 ‘광주형 청년일자리 통합서비스 체계’의 첫 걸음을 내딛게 된다.

취업 인플루언서 제이콥은 ‘꿈을 비즈니스처럼 설계하고 실행하는 법’을 주제로, 현실적인 취업 준비와 자기계발 노하우를 전한다.

또 ‘잡(JOB)담 토크콘서트’에서는 강기정 광주시장이 ‘청년, 광주의 힘’을 주제로 시정 현안과 청년정책을 공유하고, 청년들의 고민과 제안에 답하는 소통형 토크가 진행된다.

김기숙 교육청년국장은 “청년들이 스스로의 가능성을 발견하고 지역사회 속에서 새로운 기회를 모색할 수 있는 성장형 축제”라며 “청년이 주인공이 되는 도시, 청년이 머물고 싶은 기회도시 광주를 만들기 위해 앞으로도 다양한 참여 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.