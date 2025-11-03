CBS 음악FM·민선자치 30주년 기념공연 개최

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] CBS 음악FM과 민선자치 출범 30주년을 기념하는 특별 공연이 오는 9일 오후 7시 광주 김대중컨벤션센터 전시홀에서 개최된다.

‘광주가 왔다! 모두가 함께 만드는 축제, 광주의 새로운 시작’을 주제로 열리는 이번 공연은 세대와 장르를 아우르는 무대로, 깊어가는 가을 밤을 음악으로 수놓을 예정이다.

행정안전부와 광주광역시가 공동 주최하고 CBS가 주관한 이번 공연은 민선자치 30년 동안 이룬 광주의 변화와 성과를 조명하고, CBS 음악FM의 30주년을 함께 기념하는 자리로 마련됐다.

무대에는 트롯트 여왕 송가인, K-팝 대표 아이돌 하이키, 대한민국 라이브 공연의 전설 데이브레이크, 국악인 하윤주, 유리상자 박승화, 포크 록 싱어송라이터 한동준 등 다양한 장르의 아티스트들이 출연해 음악으로 세대 간 공감과 연대를 이끌어낼 예정이다.

또 CBS 음악FM의 인기 프로그램 ‘최강희의 영화 음악’과 ‘배미향의 저녁 스케치’를 진행하는 최강희·배미향 MC도 무대에 올라 관객들과 인사를 나누며 특별한 추억을 공유할 계획이다.

공연은 시민 누구나 무료로 관람할 수 있으며 좌석은 선착순으로 배정된다.