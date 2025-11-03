울산 문화예술 명소로 자리매김

전시·공연 사계절 콘텐츠 ‘인기’

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구의 복합문화공간인 장생포문화창고가 개관 4년 만에 누적 방문객 64만명을 돌파하며 울산을 대표하는 문화예술 명소로 자리매김하고 있다.

지역명 ‘장생포’와 새로운 문화의 ‘보물창고’라는 뜻을 담은 장생포문화창고는 과거 냉동창고에서 지난 2021년 문화재생사업을 통해 문화공간으로 탈바꿈했다. 현재 전시·공연·체험·미디어파사드 등 다채로운 프로그램을 통해 시민과 관광객에게 삶과 예술의 문화 공간으로서 역할을 하면서 ‘울산 남구 9경’에도 이름을 올렸다.

올해 들어 조선 후기 3대 화가인 정선, 김홍도, 신윤복의 대표작을 디지털 미디어아트로 재해석한 전시회를 비롯해 한국 근·현대 미술 작가전, 배우 박기웅과 가수 김완선 등 11명의 아트테이너 작가가 참여한 특별전 등을 열어 인기를 끌었다.

또 어린이 상설 공연을 기획해 유치원 및 어린이집과 가족단위 관람객을 꾸준히 모으고, 지난해부터는 ‘장생포 애니메이션 영화제’를 개최해 외지인들의 발길도 모았다.

체험관에서는 체험형 인문학 강연과 함께 키링(Key Ring)·액자·물레체험 등 가족 친화형 프로그램, 환경 체험 프로그램인 ‘장생포 문화 헌터스’, 조선시대 호랑이 포토존을 운영하고 있다.

이밖에 장생포 항구에 설치된 SK이노베이션 울산콤플렉스의 높이 150m 대형 저유탱크 4기를 스크린으로 활용해 매주 금요일과 토요일 밤 영상 상영과 연인들의 프로포즈 등 이벤트로 진행하는 미디어파사드 ‘장생포 라이트(Light)’도 커다란 호응을 얻고 있다.

서동욱 울산 남구청장은 “장생포문화창고는 문화예술 콘텐츠를 통해 다양한 세대의 문화적 요구에 부응하며 해를 거듭할수록 울산의 대표 문화거점 공간으로 성장하고 있다”고 소개했다.