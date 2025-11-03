[헤럴드경제=신주희 기자] NH아문디자산운용은 ‘HANARO Fn K-반도체’ 상장지수펀드(ETF)의 순자산총액이 7000억원을 돌파했다고 3일 밝혔다.

코스콤 ETF체크에 따르면 지난달 30일 기준 HANARO Fn K-반도체 ETF의 순자산은 7023억원으로 집계됐다. 지난달 20일 순자산 5000억원을 돌파한 지 열흘 만에 2000억원 증가했다.

순자산 증가세는 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 국내 반도체 랠리의 영향이 컸다. 국내 반도체 시장은 인공지능(AI) 데이터센터를 중심으로 한 글로벌 수요 급증에 힘입어 공급자 우위 시장이 형성되며 전례 없는 호황을 맞고 있다. 이에 삼성전자 주가는 사상 최초로 10만원을 돌파하는 등 상승세를 이어가고 있다.

HANARO Fn K-반도체는 한국을 대표하는 반도체 기업 20종목에 투자하는 ETF다. 유동시가총액 가중 방식으로 구성된 것이 특징이다. 삼성전자와 SK하이닉스의 합산 비중은 56.15%로 레버리지를 제외한 국내 주식형 반도체 ETF 중 가장 높다.

지난달 30일 기준 HANARO Fn K-반도체의 수익률은 1개월 30.04%, 3개월 59.83%, 6개월 112.49%로 국내 반도체 ETF 중에서도 돋보이는 성과를 기록하고 있다.

김승철 NH아문디자산운용 ETF투자본부장은 “AI 투자 확대에 따른 반도체 가격 상승이 첨단 반도체부터 범용 제품까지 확대되고 있어 국내 반도체 기업에 긍정적인 효과가 이어질 전망”이라며 “HANARO Fn K-반도체는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 대표 반도체 기업에 효과적으로 투자할 수 있는 최적의 ETF”라고 말했다.