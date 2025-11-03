[헤럴드경제=신주희 기자] ‘2025 유진투자증권 서울오픈 국제 남자 챌린저 테니스대회(이하 2025 유진투자증권 서울오픈)’가 팬들의 성원 속에 지난 2일 막을 내렸다.

3일 유진투자증권은 2022년 코리아오픈 이후 3년 만에 타이틀 스폰서로 복귀했다고 밝혔다.

이번 대회는 유진투자증권을 비롯해 서울시테니스협회, 대회 조직위원회, 그리고 스포츠마케팅 전문기업 프레인스포츠가 함께 협력해 진행했다.

지난해와 달리 유료 입장임에도 불구하고 대회 기간 동안 지난해 대비 약 3배 증가한 총 1만5000여명의 팬이 경기장을 찾았으며, 단식 준결승과 단·복식 결승이 열린 주말에만 1만2000여명이 운집해 챌린저 대회 이상의 뜨거운 열기를 증명했다.

지난 26일에는 팬들을 위한 이벤트 매치가 열려 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 다국적 걸그룹 리센느의 축하 공연에 이어 ‘한국 테니스 레전드’ 이형택, 방송인 장성규, 조진세, 엄선영, 그리고 현역 선수 신우빈, 김동주가 복식팀을 이뤄 유쾌한 경기를 펼치며 팬들과 소통했다. 또한 유진투자증권 부스에서는 우승자와 정현, 권순우의 사인회가 열렸고, 주요 스폰서 부스에서도 다양한 액티비티와 포토존이 운영되며 팬들에게 즐거움을 선사했다.

참가 선수들 역시 이번 대회의 수준 높은 운영과 팬들의 성원에 칭찬을 아끼지 않았다. 이번 대회 단식 우승자인 시마부쿠로 쇼는 “‘2025 유진투자증권 서울오픈’은 챌린저 대회 이상의 체계적인 운영과 팬들의 열정이 인상적이었다”라고 대회를 평했다. 지난 2022년 코리아 오픈 우승자인 니시오카 요시히토는 “‘2025 유진투자증권 서울오픈’은 추운 날씨에도 대회장을 찾은 팬들 덕분에 힘이 났다”라며 팬들의 성원에 감사함을 전했다.

송경재 유진투자증권 전략기획실장은 “‘2025 유진투자증권 서울오픈’은 단순한 대회를 넘어, 한국 테니스의 저변을 넓히고 젊은 선수들이 세계로 도약하는 등 한국 테니스의 새로운 가능성과 수준 높은 팬 문화를 심은 ‘씨앗’으로 기억될 것”이라고 말했다.