[헤럴드경제=신동윤 기자] 인공지능(AI) 전문기업 비아이매트릭스가 우리금융캐피탈 ‘NEXT 데이터 플랫폼 구축 사업’의 주사업자로 선정돼 수주 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

이번 사업은 우리금융캐피탈의 정보계 시스템을 전면 고도화하고, 최신 AI 데이터 분석 기술을 접목해 고도화된 데이터 기반 의사결정 환경을 제공하는 것을 목표로 한다.

이 프로젝트는 계약일로부터 약 9개월간 진행된다. ▷G-MATRIX로 자연어 기반 DB 데이터 분석 환경 구축 ▷정보계 포털 구축 ▷메타데이터 연계 ▷DB 통합 마트 개편 ▷보고서 및 대시보드 신규 제작 ▷SELF-보고서 작성 지원 등과 같은 주요 과제를 포함한 통합 데이터 플랫폼 구축 사업이다.

특히 이번 사업에는 비아이매트릭스의 생성형 AI 분석 솔루션이 도입돼 사용자가 직접 보고서를 생성하고 분석할 수 있는 ‘Self BI’ 환경이 마련될 예정이다.

비아이매트릭스는 이번 사업으로 기존에 분산되어 있던 보고 체계를 통합하고, 600명 이상 사용자가 동시에 접속 가능한 안정적인 시스템을 구현할 계획이다. 개인정보 보호 기능, 자동화된 데이터 품질 관리 시스템을 함께 적용해 차세대 금융 데이터 플랫폼의 표준 모델을 제시할 예정이다.

비아이매트릭스 관계자는 “이번 사업은 금융권의 데이터 기반 의사결정 수준을 한 단계 끌어올릴 중요한 전환점이 될 것”이라며 “비아이매트릭스의 AI·BI(Business Intelligence) 통합 기술력을 바탕으로 우리금융캐피탈의 디지털 경쟁력을 높이고 데이터 활용 효율성을 극대화하겠다”고 말했다.

이번 수주로 비아이매트릭스는 국내 금융권 데이터 플랫폼 분야에서 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.