쏘카 앱 통해 11월 3일부터 14일까지 응모 가능 추첨 통해 1주일간 무료 시승 기회 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 모빌리티 플랫폼 기업 쏘카와 프리미엄 컴팩트 SUV(스포츠유틸리티차량) XC40의 무료 시승 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 시승 프로그램은 쏘카의 새로운 ‘시승하기’ 서비스 공식 론칭에 맞춰 진행되는 첫 협업으로 볼보자동차코리아는 프리미엄 컴팩트 SUV인 XC40의 최상위 트림인 울트라 모델을 지원한다.

쏘카 앱 내 ‘시승하기’ 메뉴를 통해 오는 14일까지 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 선정된 고객은 오는 24일부터 순차적으로 1주일간 XC40의 무료 시승 기회를 제공받는다.

XC40은 지난 2017년 글로벌 시장에 출시된 이후, 유럽 시장에서 2020년부터 4년 연속 프리미엄 컴팩트 SUV 판매 1위에 오른 글로벌 베스트셀링 모델로, 국내에서도 2025년 1월부터 9월까지 총 1932대가 판매되며 단일 트림 기준 전체 수입 컴팩트 SUV 판매량 1위를 기록했다.

이번 시승 프로그램은 서울, 인천, 고양, 하남, 수원, 용인(수지), 성남(분당·수정·중원) 등 수도권 주요 도심 지역에서 운영된다. 고객은 쏘카 앱을 통해 비대면으로 차량을 인도하고 반납할 수 있어 보다 편리하게 시승을 진행할 수 있다.

시승 기간에는 실제 주행한 만큼의 주행 요금과 하이패스 비용만 부담하면 되며 모든 차량은 고객에게 인도하기 전에 전문적인 세차와 점검을 거쳐 최상의 컨디션으로 제공된다. XC40 시승 프로그램과 관련된 자세한 내용은 쏘카 앱을 통해 확인할 수 있다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “이번 쏘카와의 협업은 더 많은 고객분들에게 볼보자동차가 지향하는 스웨디시 프리미엄의 경험을 선사하기 위해 기획하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 파트너십을 통해 고객과의 접점을 확대하고 볼보자동차만의 차별화된 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 볼보자동차코리아는 최근 컨슈머인사이트가 발표한 ‘2025 자동차 기획조사’에서 제품 만족도(TGR) 부문 국산 및 수입 브랜드 통합 1위 및 6년 연속 1위, 서비스 만족도(CSI) 부문 6년 연속 유럽 브랜드 1위의 성과를 달성했다.