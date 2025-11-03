[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 11월 첫째 주 광주와 전남은 본격적인 초겨울 추위가 찾아올 전망이다.

광주지방기상청에 따르면 3일 광주·전남은 중국 북부지방에서 서해상으로 이동하는 찬 대륙고기압의 영향으로 기온이 크게 낮아지겠다. 전남남해안은 동해북부해상으로 이동하는 고기압 가장자리에 들어 다소 흐린 날씨가 예상된다.

이날 아침기온은 전날보다 5~10도 가량 큰 폭으로 떨어져 전남내륙을 중심으로 영하로 내려가는 곳도 있겠다. 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 보인다. 이날 아침 최저기온은 -1~6도, 낮 최고기온은 13~17도로 평년(최저 3~10도, 최고 17~19도)과 비슷하거나 낮겠다. 강한 바람으로 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

4일 아침최저기온은 5~11도, 낮 최고기온은 17~20도로 비교적 온화하겠다. 5일은 구름이 많고 6일은 대체로 맑은 날씨가 이어질 전망이다. 5일 아침 최저기온은 5~12도, 낮 최고기온은 19~21도, 6일은 아침 5~13도, 낮 20~23도로 예보됐다.

3일 낮부터 4일 새벽 사이 전남 남해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠으며, 서해남부전해상과 남해서부동쪽먼바다는 바람이 매우 강하게 불고 물결이 높게 일겠다.