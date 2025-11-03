플로깅·업사이클링 등 전국 각지서 지역사회 나눔 활동 각 부문별 ESG 아이디어 직접 제안·실천으로 의미 더해

[헤럴드경제=신동윤 기자] 대신파이낸셜그룹은 전 임직원이 참여한 ‘2025 한마음행사’를 성공적으로 마무리했다고 3일 밝혔다.

한마음행사는 대신파이낸셜그룹 구성원 간 공동체 의식을 강화하고 조직 내 소통을 활성화하기 위한 사내 프로그램이다.

올해는 부문별로 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 아이디어를 직접 제안하고 실천하며 구성원 모두가 자발적으로 참여하는 ‘함께 실천하는 ESG’의 의미를 더했다.

임직원들은 지난 9월 중순부터 10월 31일까지 약 한달 반 동안 ▷단체 헌혈 ▷플로깅(지역 환경정화 활동) ▷저탄소 비누 등 업사이클링 키트 제작 ▷고려인 마을 자원봉사 ▷서울시 청소년 쉼터에 여성용품 지원 등 사회공헌 활동을 진행했다. 구체적으로 전국 각지에서 56회, 총 2087명의 임직원이 참여했으며 이번 활동으로 제작 및 마련된 물품 등은 전국 각지의 보육 및 사회 기관 등에 전달됐다.

대신파이낸셜그룹은 실질적인 사회적 가치 창출을 위해 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 지난 4월에는 그룹 산하 대신송촌문화재단을 통해 서울아산병원 어린이병원에 의료환경 개선 및 모유 연구 지원을 위한 성금을 전달했으며, 체육 진흥과 장학금 지급, 저소득층 복지지원 등도 꾸준히 진행해오고 있다.

송하영 대신증권 경영기획실장은 “이번 행사는 임직원 모두가 주도적으로 참여해 ESG 경영을 몸소 실천한 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로도 전 구성원이 함께 참여하는 사회공헌 활동을 통해 금융의 사회적 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.