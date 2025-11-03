[헤럴드경제=민성기 기자] 조국 조국혁신당 비상대책위원장은 엔비디아가 26만장 이상의 GPU(그래픽처리장치)를 우리 정부와 기업에 공급하겠다고 한 것을 두고 “나경원 국민의힘 의원이 떠오른다”며 공개 저격했다.

조 위원장은 지난 2일 자신의 페이스북 계정에 “엔비디아와 한국 정부 및 기업간의 AI 동맹이 맺어지고 GPU 26만 장이 들어온다. 이 기쁜 소식을 듣고 떠오른 사람이 있다”며 “이재명 대통령의 AI(인공지능) 공약이 불가능하다고 한 나 경원(의원)”이라고 적었다.

그는 “(나 의원이) 이재명 (당시 대선) 후보의 AI 공약이 실현불가능하다고 비난하며, 자신은 (GPU) 5만 장을 확보하겠다고 공약했기에 (떠올랐다)”라며 “(나 의원은) 이회창에 의해 발탁돼 정치를 시작했는데, 친윤 혐중 내란비호 정치인이 됐다”고 했다.

이어 “국민에게는 덜 알려졌지만, 나경원은 극우 단체 ‘트루스 포럼’과 함께 중국 정부가 서울대에 기증한 도서 보관공간인 시진핑 자료실을 폐쇄하라고 시위도 했다”며 “‘중국이 서울대에 침투’(했다고) 운운하면서”라고 덧붙였다.

한편 SNS에서는 나 의원 외에도 이재명 AI공약을 비판한 정치인들인 양향자 국민의힘 의원과 김문수 전 국민의힘 대선후보, 이준석 개혁신당 대표 등의 발언이 재조명되고 있다.

양향자 국민의힘 의원은 지난 4월 국민의힘 대선 경선토론에서 “이재명 AI 공약은 빈 깡통이다. 찢어버리는 게 맞다”며 이 후보의 공약이 담긴 종이를 찢는가 하면 같은 자리에 있던 같은 당 김문수 후보 역시 “민주당의 거짓말 공약, 거짓말은 찢어버리는 것이 답”이라며 첨언하기도 했다.

이준석 개혁신당 대표는 지난 6월 이재명 정부의 첫 과학기술정보통신부 장관 후보자에 배경훈 LG AI 연구원장이 지명됐을 당시 “이재명 정부는 여전히 ‘GPU 몇 만 장 확보’, ‘소버린 AI 구축’ 같은 과시적 접근에 치중하고 있다”며 “수조 원의 예산을 들여 GPU를 사기보다 사람에 파격적인 투자를 하는 것이 훨씬 전략적이고 지속 가능한 길”이라는 주장을 내놨다.