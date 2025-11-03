신라 천년의 미소 ‘수막새’ 담아 눈

[헤럴드경제=김현일 기자] HSAD가 LG의 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 응원 광고를 선보였다고 3일 밝혔다.

HSAD가 기획한 이번 광고는 경주의 밤하늘을 배경으로 ‘얼굴무늬 수막새 기와(이하 수막새)’를 형상화한 별자리가 펼쳐졌다.

그 아래 APEC 2025 공식 엠블럼과 성공 기원 메시지, LG의 CI가 차례로 배치했다. 가장 하단에는 경주의 대표 유적인 첨성대를 배치해 전통과 미래를 잇는 인상적인 구성을 완성했다.

경주의 대표적인 유물인 ‘얼굴무늬 수막새’는 ‘신라 천년의 미소’로 불린다. 1995년 LG가 얼굴 모양의 그룹 로고를 제정해 선포하며 집행했던 신문광고에도 등장한 바 있다. LG는 APEC 정상회의를 맞아 다시 한 번 환영과 응원의 의미를 담아 수막새를 광고에 담았다.

첨성대는 별을 통해 미래를 읽던 신라인의 지혜를 상징한다. 첨성대는 수막새 기와 형상의 별자리가 떠오르는 장면과 맞물려 미래 방향성을 찾는 APEC 정상회의의 개최 의미를 상징적으로 보여준다.

이번 광고를 기획한 HSAD 관계자는 “천 년 전 신라인의 미소와 세계의 미래를 고민하는 APEC의 취지, 고객의 더 나은 삶을 추구하는 LG의 비전이 얼굴무늬 수막새 기와라는 상징을 통해 시공을 초월해 하나로 이어진다는 메시지를 담고자 했다”고 밝혔다.

LG 관계자는 “APEC 2025의 성공적 개최를 응원하며 이번 광고를 준비했다”며 “수막새에 담긴 신라 천년의 미소처럼 밝은 웃음을 고객에게 선물할 수 있도록 LG는 혁신을 지속 이어가겠다”고 밝혔다.