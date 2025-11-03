코린도 ERP 시스템 전환…글로벌 사업 확장 SAP 아태지역 RSSP 합류 후 동남아 첫 성과

[헤럴드경제=차민주 기자] LG CNS는 인도네시아 코린도 그룹의 전사적자원관리(ERP) 시스템을 클라우드 ERP로 전환하는 사업을 착수했다고 3일 밝혔다.

이는 LG CNS가 지난 2월 국내 최초로 SAP의 아시아태평양지역 전략 서비스 파트너(Regional Strategic Services Partner, 이하 RSSP) 이니셔티브에 합류한 이래 동남아시아 지역에서 거둔 첫 성과다. 코린도 그룹은 인도네시아 자카르타에 본사를 두고 팜오일, 중공업, 금융, 해운, 물류, 풍력·재생에너지 사업 등을 전개하고 있는 기업이다.

LG CNS에 따르면 양사는 최근 마곡 본사에서 코린도 그룹과 클라우드 ERP 전환을 위한 사업 계약을 체결했다. 행사에는 내한신 LG CNS 엔터프라이즈솔루션사업부장, 문진석 코린도 그룹 부회장과 김용성 CIO 상무 등이 참석했다.

LG CNS는 코린도 그룹에서 온프레미스(설치형)로 사용 중인 SAP의 ERP 시스템을 클라우드 기반의 SAP S/4 HANA로 전환한다. S/4 HANA는 하나(HANA) 플랫폼에 기반한 클라우드 ERP로, SAP가 기존에 제공하던 온프레미스(설치형) ERP 설루션 중 하나인 ECC(ERP Central Component)의 다음 버전으로 내놓은 설루션이다.

이로써 코린도 그룹은 서버·스토리지 등 인프라 관리 부담을 줄이고, 검증된 글로벌 표준 업무 프로세스를 도입해 비즈니스 효율성을 높일 것으로 기대하고 있다.

LG CNS는 이번 사업에 대해 글로벌 시장에서 클라우드 ERP 구축 역량을 입증, 글로벌 사업 확대를 위한 교두보를 마련하게 됐다고 평가했다.

내한신 LG CNS 엔터프라이즈솔루션사업부장은 “이번 사업을 통해 코린도 그룹의 비즈니스 혁신을 안정적으로 지원하고, 향후 다양한 글로벌 고객의 클라우드 ERP 전환을 성공적으로 끌어 나갈 것”이라고 했다.

문진석 코린도 그룹 부회장은 “LG CNS는 풍부한 글로벌 ERP 구축 경험과 높은 기술 전문성을 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너”라며 “앞으로도 LG CNS와의 지속적인 협력을 통해 디지털 전환을 가속하고, 새로운 성장 기반을 마련해 나가겠다”고 했다.

이어 LG CNS는 최근 글로벌 ERP 시장이 인공지능(AI) 기술 발전과 클라우드 전환 가속화로 새 국면에 접어들고 있다고 설명했다. 예컨대 온프레미스형 ERP 시스템을 클라우드로 전환하거나, ERP 시스템을 재구축하는 식이다.

LG CNS는 ERP 컨설팅부터 구축, 운영, 고도화까지 전 주기를 아우르는 서비스를 제공하는 사업 경쟁력을 갖춰 이 같은 변화에 빠르게 대응할 수 있다고 강조했다. 특히 에이전틱 AI 등 최신 AI 기술을 ERP 시스템에 적용하는 ‘AX on ERP’ 전략을 통해 고객이 AI를 기반으로 업무를 자동화하도록 지원하겠단 방침이다.