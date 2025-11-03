“APEC 효과” 與도 3주 만에 반등 45.4% 국힘 37.9%…“강경 공세, 보수·청년 결집”

[헤럴드경제=김진 기자] 이재명 대통령의 국정지지도가 3주 만에 소폭 반등한 여론조사가 3일 발표됐다.

여론조사 전문업체 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 27일부터 31일까지 전국 만 18세 이상 유권자 2517명을 대상으로 실시한 10월5주차 주간집계에 따르면, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 전주 대비 1.8%포인트(p) 상승한 53.0%로 조사됐다. 10월1주차 53.5%를 기록한 이후 2주 연속 하락했던 긍정평가의 하락세가 멈춘 것이다. 부정평가는 전주 대비 1.6%p 하락한 43.3%로, 긍·부정 평가 간 격차는 9.7%로 확대됐다.

긍정평가 반등에는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 중심으로 한 ‘실용외교’의 성과가 영향을 미친 것으로 보인다. 이 대통령은 APEC 기간 도널드 트럼프 미 대통령과 한미 정상회담에서 관세협상에 극적으로 합의했고, 핵추진 잠수함의 미국 필라델피아 조선소 건조를 승인 받았다. 한중 정상회담에서는 70조원 규모의 ‘원·위안 통화스와프 계약’ 등 7건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

이 대통령에 대한 긍정평가는 권역별로 대전·세종·충청에서 11.3%p로 가장 큰 상승폭(48.2%→59.5%)을 보였다. 대구·경북에서도 8.9%p 상승해 46.7%를 기록했다. 다만 서울에서는 1.7%p 하락하며 49.8%로 내렸다. 연령대별로는 60대에서 가장 높은 상승폭(7.1%p·51.3%→58.4%)을 보였고, 50대와 40대에서도 상승하며 60% 중반대를 기록했다.

정당 지지도 조사 결과는 더불어민주당 45.4%, 국민의힘 37.9%, 개혁신당 2.8%, 조국혁신당 1.8%, 진보당 1.3%, 기타 정당 2.0% 순으로 나타났다. 무당층은 0.3%p 늘어난 8.8%로 집계됐다.

지난달 30일부터 31일까지 만 18세 이상 유권자 1004명을 대상으로 실시된 이번 조사에서 민주당 지지율은 전주 대비 1.3%p 오르면서 3주 만에 상승세로 돌아섰다. 국민의힘은 같은 기간 0.6%p 올랐다. 양당 간 격차는 오차범위 밖인 7.5%p다.

리얼미터는 “이재명 대통령의 APEC 정상회의 성공적 개최와 경제 지표 호조로, 집권당으로서 실적을 지지율로 연결지은 결과로 보인다”며 “핵심 지지층인 호남과 40대 연령층에서 지지 확대가 두드러졌다”고 분석했다. 이어 “국민의힘은 부동산 정책 비판, 이 대통령 재판 재개 주장, 최민희 과방위원장 사퇴 요구 등 야당으로서 강경 공세를 통해 보수층과 청년층의 결집을 이끌어내며 지지율이 소폭 상승했다”고 했다.

한편 이번 대통령 국정지지도 조사의 응답률은 5.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐으며, 무작위생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기 방법으로 실시됐다. 자세한 내용은 리얼미터 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.