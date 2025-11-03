[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]‘제19회 청송사과축제’가 성황리 마무리됐다.

3일 청송군에 따르면 지난달 29일부터 11월 2일까지 청송읍 용전천 현비암 일원에서 열린 올해 축제에는 전국 각지에서 50만명의 관광객들이 방문했다.

‘청송~ 다시 푸르게, 다시 붉게’를 주제로 열린 이번 축제에는 각종 체험홍보 부스, 홍보관, 사과 판매장, 식당 등에도 문전성시를 이뤘다.

또 대한민국 대표브랜드 13년 연속 대상에 빛나는 명실상부한 대한민국 대표사과 ‘청송사과’를 시장가보다 낮은 가격으로 구매할 수 있어 소비자들의 만족도를 높였다.

특히 올해 축제는 시공간의 제약이 없는 온라인 축제를 병행해 방문자 수 320만명을 돌파하는 대기록을 세우며 오프라인뿐만 아니라 온라인에서도 성공을 거뒀다.

청송사과축제의 대표 프로그램 중 하나인 “청송사과 꽃줄엮기 전국대회”에는 청송군 관내 8개 팀과 관외(전국) 9개 팀 등 총 17개 팀이 참가해 청송사과 축제에서만 볼 수 있는 볼거리를 제공했다.

또 청송사과 퍼레이드, 줄다리기, 풍물한마당 등을 통해 8개 읍·면 주민이 직접 참여해 관광객들과 함께 어우러지며 군민이 주인이 되는 참여형 축제의 면모를 보여줬다.

청송군은 관광객 편의를 위해 화장실, 휴대폰 무료 충전소, 흡연 부스 등을 확충하는 등 관광객을 배려한 축제장 구성 뿐만아니라 바가지요금 및 불공정 상행위 근절을 위한 불편신고센터를 운영해 현장의 불편 사항을 즉시 개선했다.

군은 축제 기간 중 강풍 등 기상 악화에 대비해 윤경희 군수를 비롯한 공무원 전원이 직접 현장을 점검·정비하며 안전하고 질서 있는 축제 운영을 실현했다.

윤경희 청송군수는 “올해 청송사과축제는 지난해보다 한층 발전된 콘텐츠와 운영으로 많은 관광객의 호응을 얻었다“며 ”이에 안주하지 않고 청송사과축제가 글로벌 축제로 자리매김할 때까지 최선을 다하겠다”고 말했다.