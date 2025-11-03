3~5일 국제표준화기구 조선 분야 배관 및 기계류 회의

[헤럴드경제=배문숙 기자]우리나라가 암모니아, 수소 등 친환경 연료 사용 선박에 사용될 기자재의 안전성과 효율성을 확보하기 위한 국제표준을 주도적으로 추진한다. 이를 통해 국내 조선업과 기자재 기업들의 글로벌 경쟁력이 확보될 것으로 기대된다.

산업통상부 국가기술표준원은 3∼6일 부산에서 열리는 국제표준화기구 조선 분야 배관 및 기계류(ISO/TC 8/SC 3) 회의에서 국제 표준 2종을 제안한다고 밝혔다.

글로벌 조선사들은 국제해사기구(IMO)가 발표한 온실가스 저감 규제에 대응하기 위해 암모니아, 수소 등 친환경 연료를 사용하는 선박 개발을 추진 중이다. 우리나라도 조선 분야의 강점을 바탕으로 친환경 연료 선박의 핵심 기자재 표준화를 추진하고 있다.

이번 회의에서는 ‘암모니아 연료 선박용 밸브와 열교환기 시험 절차’를 국제 표준으로 제안할 계획이다.

한국이 제안한 핵심 기자재 국제 표준이 제정되면 현재 상용화 초기 단계인 암모니아 연료 선박 분야에서 글로벌 경쟁력을 확보하는 데 도움이 될 것으로 국가기술표준원은 기대했다.

김대자 국표원장은 “국제사회의 탄소중립 요구에 맞춰 우리나라가 미래 선박 핵심 기술 표준 개발을 선도하는 것은 매우 의미가 있다”며 “친환경 대체 연료 선박 기술의 국제 표준화 역량을 강화해 국내 조선 산업과 기자재 기업이 세계 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.