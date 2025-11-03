협력사 ESG 지원 등 공로 인정 “협력사 동반성장하는 건강한 생태계 구축”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대오토에버가 ‘2024년도 동반성장지수 평가’에서 2년 연속 최고 등급인 ‘최우수’를 획득했다고 3일 밝혔다.

동반성장지수는 대·중소기업 간 상생을 위해 기업의 동반성장 수준을 평가해 계량화한 지표다. 동반성장위원회가 2011년부터 매년 1회씩 동반성장지수 평가 결과를 발표하고 있다.

동반성장지수 등급은 ▷최우수 ▷우수 ▷양호 ▷보통 ▷미흡 등 5개로 나뉜다. 동반성장위원회의 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래협약 이행평가 결과를 절반씩 합산해 최종 등급이 결정된다. 주요 평가 항목은 ▷거래관계 ▷협력관계 ▷계약의 공정성 ▷상생협력 지원 등이다.

이번 2024년도 평가는 총 236개 기업을 대상으로 진행됐다. 이 가운데 최우수 등급을 획득한 기업은 현대오토에버를 포함해 총 40개사다. 현대오토에버는 2014년 지수에 처음 편입된 뒤 2021년, 2023년에 최우수 등급을 받았다. 이어 이번에도 최우수 등급을 받으며 지수 편입 후 처음으로 2년 연속 최고 등급을 획득했다.

현대오토에버는 협력사의 지속가능한 성장을 지원하기 위해 다양한 노력을 이어가고 있다. 동반성장위원회가 운영하는 ‘협력사 ESG(환경·사회·지배구조) 지원사업’에 2021년부터 5년 연속 참여하며 중소 협력사의 ESG 경영 내재화를 지원했다.

지난해에는 IT기업 맞춤형 ESG 가이드라인과 평가지표를 개발하고 23개 협력사에 ▷ESG 전문교육 ▷역량 진단 ▷컨설팅 등 전문적인 ESG 지원을 제공했다. 그 결과, 참여 협력사의 87%가 동반성장위원회로부터 ESG 우수기업으로 선정되는 성과를 거뒀다.

아울러 현대오토에버는 ▷협력사 맞춤형 상생협력 프로그램 기획 및 운영 △하도급 대금의 조기 지급 및 100% 현금 지급 ▷표준 하도급 계약서의 100% 사용 등 상생 프로그램도 운영하고 있다. 특히 현대오토에버는 지속가능한 거래환경 조성 및 글로벌 ESG 규제 강화에 대응하기 위해 올해 들어 ‘공급망 ESG 관리’ 업무를 확대해 추진하고 있다.

이세희 현대오토에버 경영지원사업부장(전무)은 “앞으로도 협력사와 함께 성장하는 건강한 생태계를 구축할 것”이라고 말했다.