전 국민 대상, 11월 3일~12월 14일 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]시흥시(시장 임병택)가 시화방조제 자전거도로 정비공사 완료를 기념해 시민이 직접 개선된 자전거도로를 체험하고 홍보할 수 있는 ‘시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 11월 3일부터 12월 14일까지 진행되며, 전 국민 누구나 참여할 수 있다. 참가자는 시흥시 구간의 시화방조제 자전거도로를 달리는 장면을 20초 이내의 짧은 영상(인스타그램 릴스 또는 유튜브 숏츠)으로 제작해 누리소통망(인스타그램, 유튜브) 계정에 게시하면 된다.

게시 시에는 #시흥시 #시화방조제자전거도로 #시화호자전거도로 #시흥자전거도로 등 지정 해시태그를 포함하고, 게시물은 전체공개 상태로 설정해야 한다. 이후 게시물 URL과 인적사항 등을 네이버폼을 통해 제출하면 응모가 완료된다.

공모전 수상자는 영상의 최다 조회수로 선정되는데 ▷1등(1명) 30만원 상당의 상품 ▷2등(1명) 20만원 상당의 상품 ▷3등(1명) 10만원 상당의 상품 ▷선착순(10명) 3만원 상당의 상품이 증정된다.

또한, 공모전 확산을 위해 ‘시화방조제 자전거 라이딩 영상 공모전 소문내기 이벤트’도 함께 진행한다.

참여 방법은 시흥시 SNS(인스타그램ㆍ블로그)의 공모전 홍보 게시물을 리그램 또는 공유한 후 지정 해시태그를 포함해 전체 공개로 게시하면 된다. 자세한 사항은 시흥시 누리소통망 및 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

임병택 시장은 “시화방조제 자전거도로는 아름다운 해안을 따라 달릴 수 있는 대표적인 힐링 코스”라며, “이번 공모전을 통해 더 많은 시민이 새롭게 단장된 자전거길을 즐기고, 시흥시의 매력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다”고 말했다.