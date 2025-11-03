WP·ABC·입소스 여론조사 “관세 지지” 33%에 불과 트럼프 국정 전반 지지율 41% “대통령 권한확대 시도” 64%

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책에 대한 지지도는 33%로, 국정 지지율보다 낮게 나타났다. 트럼프 지지자들 중에서도 관세 정책에 대해서는 비판적인 의견이 더 많다는 의미다.

워싱턴포스트(WP)와 ABC뉴스가 지난달 24∼28일(현지시간) 여론조사기관 입소스에 의뢰해 미국 성인 남녀 2725명을 대상으로 실시한 여론 조사에서 ‘수입 상품에 대한 관세를 지지하느냐’는 항목에 ‘지지한다’는 응답은 33%에 그쳤다고 2일(현지시간) 전했다.

‘지지하지 않는다’는 응답은 65%에 달했다.

이 문항은 조사대상자 가운데 무작위로 뽑은 절반에 대해 조사를 실시, 오차범위는 ±2.8%P다.

33%는 트럼프 대통령의 국정 수행 전반에 대한 지지율인 41%(오차범위 ±1.9%P)에 비해 8%P 낮은 수치다.

경제(37% 지지), 이민(43% 지지·이상 오차범위 ±1.9%P), 이스라엘 및 가자 상황(46% 지지), 범죄 문제(44% 지지), 다른 나라와의 관계(40% 지지), 러시아-우크라이나 상황(39% 지지), 연방정부 운영(36% 지지·이상 오차범위 ±2.8%P) 등 국정의 다른 항목에 비해서도 관세에 대한 지지도가 유독 낮았다.

트럼프 대통령은 집권 2기 출범(1월 20일) 이후 대대적으로 도입한 관세 효과가 크다며 적극 홍보하고 있다. 미국의 세수를 늘리고, 미국으로의 거액 투자와 미국 내 제조업 기반 재건을 유도하고 있다는 것.

하지만 민심은 물가 상승 우려를 낳고 있는 관세에 그다지 우호적이지 않은 것으로 나타난 셈이다.

트럼프 대통령이 대통령 권한 확대를 시도하고 있다고 보느냐는 질문(오차범위±1.9%P)에 응답자의 64%는 ‘(권한 확대 방향으로) 과도하게 가고 있다’고 답했다.

다만 30%는 ‘대체로 올바르게 하고 있다’고 답했다. 또 5%는 ‘그렇게 과도한 것은 아니다’라고 응답했다.