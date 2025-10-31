[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대 동물보건과는 ‘2025 영진종합작품전’기간 중인 지난 30일 교내 도서관 시청각실에서 ‘제3회 동물보건사 선서식 및 수혼제’를 개최했다.

이번 행사는 예비 동물보건사로서의 직업적 소명과 윤리의식을 확립하고 생명존중의 가치를 되새기기 위한 자리로 마련됐다.

이날 선서식은 개식사를 시작으로, 국민의례, 행사 취지 소개, 가위 증정식, 촛불 점화, 동물보건사 선서 순으로 진행됐다.

배동화 동물보건과 학과장은 “동물의 생명과 복지를 존중하는 예비 전문인으로서의 마음가짐을 되새기는 의미 있는 시간”이라며 “오늘 이 자리가 학생들에게 스스로 성장할 출발점이 되길 바란다”고 말했다.

이어서 진행된 ‘수혼제’에서는 재학생들이 생을 마감한 실습 동물과 반려동물들의 희생을 기리고 감사의 마음을 전하는 시간을 가졌다.

헌화와 묵념 순으로 이어진 수혼제는 경건한 분위기 속에서 진행됐다.

배동화 학과장은 “올해부터 선서식에 가위 증정식을 새롭게 도입해, 학생들이 앞으로의 어려움을 이겨내고 행운의 기회를 맞이하길 바라는 의미를 담았다”며 “이번 행사는 예비 동물보건사로서의 책임감과 전문성을 확립하는 계기가 됐다”고 밝혔다.