‘2025 예천활축제&농산물축제’서 군포·구로·수성구 등 교류도시 방문… 도·농 상생협력 강화

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 31일부터 11월 2일까지 3일간 열리는 ‘2025 예천활축제&농산물축제’ 에 자매도시 대표단을 초청해 오랜 우정과 협력을 재확인하는 뜻깊은 자리를 마련했다.

축제 첫날인 31일, 활축제 개막식에는 군포시 하은호 시장, 구로구 최원석 부구청장, 수성구 송기찬 부구청장을 비롯한 자매도시 주요 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.

개막식에 앞서 열린 환영 만찬에서는 그간의 교류 성과를 돌아보고 향후 협력 확대 방안을 논의하는 등, 예천군과 자매도시 간의 실질적 교류와 상생 협력의 장이 이어졌다.

예천군의 자매결연은 1998년 군포시를 시작으로, 2011년 구로구, 2019년 수성구와 협약을 체결하며 도·농 간 상생협력의 기반을 다져왔다.

군은 청소년 교류, 농특산물 직거래, 축제 상호 초청, 행정 교류 등 폭넓은 협력을 이어오며 도시와 농촌이 함께 성장하는 교류 모델을 만들어가고 있다.

특히 이번 축제에는 군포시와 수성구 시민대표단 약 100여 명이 함께 예천을 방문했다.

수성구에서는 호명읍과 자매결연을 맺은 고산2동 주민들도 동행해 지역 간 교류의 폭을 한층 넓혔다.

대표단은 예천의 주요 명소와 축제장을 둘러보며 농특산물 시식·구매, 활체험, 삼강문화단지 탐방 등 다양한 프로그램을 통해 예천의 전통과 문화를 체험했다.

김학동 군수는 “예천군과 자매도시는 오랜 세월 신뢰와 우정을 바탕으로 서로의 문화를 이해하고 교류해온 소중한 동반자”라며 “앞으로도 문화·경제·교육 등 다양한 분야에서 상생 협력 모델을 확산시키고, 도시와 농촌이 함께 성장하는 지속 가능한 교류 관계를 이어가겠다”고 밝혔다.

예천군은 앞으로도 자매도시와의 협력 기반을 강화하고 다양한 교류 사업을 추진해 도시간 우호와 상생 발전을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.