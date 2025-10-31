31일 APEC CEO 서밋 특별세션 발표 “韓, 세계 최대 규모 GPU 및 AI 인프라 국가 중 하나 될 것” “한국 ‘AI 강국’ 도약 여정 함께 해 영광”

[헤럴드경제(경주)=김현일 기자] 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 “인공지능(AI)이 산업 전환을 이끌고 있는 지금 한국에게는 특별한 기회”라며 “한국은 소프트웨어 전문성과 AI 기술 역량, 제조 역량을 모두 가지고 있는 몇 안 되는 국가”라고 평가했다.

젠슨 황 CEO는 31일 경북 경주시 경주예술의전당에서 열린 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋’에서 특별 세션의 마지막 연사로 무대에 올랐다.

황 CEO는 이날 한국 기업들과의 AI 파트너십 현황을 설명하며 한국에 대해 “AI 전환의 성공에 필요한 근본적이고 필수적인 자질을 갖춘 국가”라고 높이 평가헀다.

그는 “소프트웨어와 AI 기술, 제조 역량을 결합하면 AI의 미래로 꼽히는 ‘피지컬AI’ 분야에서 기회가 생길 것”이라고 말했다.

그러면서 이날 삼성, SK, 현대차, 네이버와 정부에 총 26만장의 그래픽처리장치(GPU)를 공급하기로 한 파트너십 내용을 언급하며 “이를 통해 한국은 세계 최대 규모의 GPU 및 AI 인프라 국가 중 하나가 될 것”이라고 강조했다.

특히 삼성에 대해 “(한국 기업 중) 엔비디아의 첫 번째 파트너이자 AI 슈퍼컴퓨터를 개발하는 데 도움이 되는 메모리 기술을 구축한 파트너”라며 “그동안 삼성과 칩 제조 분야에서 협력해왔지만 이제는 AI 팩토리를 함께 건설하고, 공장의 디지털 트윈을 함께 구축함으로써 파트너십을 크게 확장할 것”이라고 밝혔다.

엔비디아는 이날 파트너십에 따라 삼성전자와 SK그룹에 총 5만장의 GPU를 공급하기로 했다.

황 CEO는 “SK그룹과도 고대역폭메모리(HBM)뿐만 아니라 디지털 트윈 공장을 만드는 데도 협력한다”고 강조했다.

현대차그룹에도 5만장의 GPU 공급으로 자율주행 기술 고도화 뿐만 아니라 디지털 트윈 공장 구현 등을 위해 협력을 강화하겠다고 설명했다.

황 CEO는 “현대차 공장은 로봇이 자동차를 조립하는 로봇 공장이 될 것”이라고 말했다.

자체 거대언어모델 ‘하이퍼클로바X’를 개발한 네이버에 대해선 “한국 내 슈퍼컴퓨터 구축을 위해 우리와 파트너십을 맺은 초기 고객사 중 하나였다”며 네이버에는 6만장의 GPU가 공급된다고 밝혔다.

황 CEO는 “한국의 AI 인프라뿐만 아니라 생태계를 구축하는 것이 정말 중요하다”며 “한국 내 AI 연구자, KAIST 같은 한국 대학들, 그리고 스타트업들과 협력해 그들이 AI의 혜택을 누릴 수 있는 환경을 조성해야 한다”고 조언했다.

이를 위해 정부와 교육계 그리고 기업들이 협력하는 AI 생태계가 형성돼야 한다는 점을 강조했다.

이번 APEC 정상회의 참석을 위해 15년 만에 한국을 찾은 황 CEO는 1박2일 동안 이재명 대통령과의 회담을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등과 회동을 가지며 한국과의 AI 파트너십 강화에 집중했다.

그는 “이제 한국이 AI 강국으로 거듭나고 여러분이 AI 최전선에 서기 위해 노력하는 상황에서 저희가 함께 할 수 있게 돼 영광”이라고 말하며 30분 간의 특별 세션을 마무리했다.