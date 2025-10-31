AI 서비스-기술 선순환, 시너지 극대화 기대

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤은 지난 9월 출범한 인공지능(AI) 사내회사(CIC)장에 유경상 SKT 전략센터장(Corp. Strategy)과 정석근 GPAA사업부장을 공동 선임했다고 31일 밝혔다.

지난달 SKT는 AI 역량을 결집해 속도감 있는 사업 추진을 위해 ‘AI CIC’를 출범한 바 있다. AI CIC 출범은 급변하는 글로벌 AI 산업 환경에서 ‘AI 서비스(수요)’와 ‘AI 기반 기술(공급)’ 선순환 구조 확립과 사업 시너지 극대화를 위해 내린 결정이다.

유 CIC장은 구글 본사 출신이다. SK 그룹 AI 전략과 글로벌 파트너십 구축, SKT 전략 및 신사업 발굴 등을 담당해 왔다. 정 CIC장은 네이버 클로바 CIC 대표 출신이다. SKT 합류 후 AI 관련 기술 개발과 글로벌 투자, 플랫폼 등 핵심 인프라 구축을 이끌었다.

SKT는 AI CIC장으로 ‘투톱 체제’를 구축하고, AI 전략과 사업 부문에서 분야별 전문성 강화 및 시너지 창출을 위해 박차를 가할 방침이다.

이와 함께 SKT는 CIC 조직 개편에 나설 예정이다. 보고 및 결재 라인 합리화·최소화, 실무 조직 중심 민첩한 실행 구조 등이 목표다. 이를 통해 AI 골든타임 내에 시장을 선점할 계획이다.

정 CIC장은 “AI CIC출범은 단순히 조직을 바꾸는 것이 아니라, SKT가 잘할 수 있는 AI 사업에 집중할 시스템을 구축하는 것”이라고 말했다. 유경상 CIC장은 “‘AI 정예 조직’이 유기적으로 협력해 시장 변화에 보다 발 빠르게 움직이면서 실질적인 AI 성과를 만들어 낼 것”이라고 덧붙였다.