[헤럴드경제=나은정 기자] 올해 한국 증시의 역대급 호황 속에서 가장 큰 수익을 거둔 투자자는 60대 이상 여성인 것으로 나타났다. 반면 남성 투자자들은 전 연령대에서 여성보다 수익률이 낮았고, 특히 20대 남성은 꼴찌를 차지해 체면을 구겼다.

31일 NH투자증권이 224만여 개의 활성 주식 계좌(국내 주식 거래의 실적이 있는 잔액 10만원 이상계좌)를 빅데이터로 분석한 결과, 올해 1∼9월 60대 이상 여성의 평균 수익률은 26.9%로 전체 성별·연령 그룹 가운데 1위를 차지했다.

이어 40대 여성(25.9%), 50대 여성(25.7%), 30대 여성(25.6%), 20대 여성(24.8%)이 2∼5위를 차례로 기록하며 거센 ‘여풍(女風)’을 보여줬다.

남성 가운데서는 60대 남성(23.3%)이 가장 높은 수익률을 올렸지만 전체 순위에서는 6위에 머물렀다. 그 뒤로 50대(21.1%), 40대(20.9%), 30대(20.2%), 20대(19.0%) 순으로 나타나 전반적으로 여성 투자자에 뒤처졌다.

NH투자증권은 “40∼60대 여성 투자자들은 우량종목에 집중하고 단기적 흐름에 흔들리지 않고 꾸준히 투자하는 성향이 강했다”며 “상승 종목을 꾸준히 보유한 점이 높은 수익률로 이어졌다”고 분석했다.

반대로 남성들은 매매 종목을 교체하는 경우가 많아 시장의 우상향 흐름을 잘 따라가기 어려웠고, 시장 하락에 대거 ‘베팅’하는 인버스 펀드를 많이 매수해 손실이 컸다고 전했다. 실제로 60대 이상 남성의 주식 회전율은 211.5%로 가장 높았으며, 2∼5위도 모두 남성들이 차지했다. 남성 전체 평균 회전율(181.4%)도 여성 평균(85.7%)의 두 배를 웃돌았다.

NH투자증권 관계자는 “중년 여성 투자자들은 뉴스 등으로 확인한 정보에 따라 ‘1등 종목’을 택하는 경우가 많았고, PB(프라이빗뱅커)와의 상담을 통해 투자 결정을 내리면 시장의 작은 변동에 크게 반응하지 않고 종목을 길게 가져갔다”고 설명했다.

이어 “여성들은 순매수 상위 종목에 인버스 상품이 없고 계속 상승하는 시장에 늦게 들어가는 부담감을 줄이고자 상장지수펀드(ETF) 투자로 리스크를 분산하는 경우가 많아 긍정적 요인으로 작용했다”고 덧붙였다.