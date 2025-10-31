[헤럴드경제=최원혁 기자] 아내와 사별하고 홀로 아들을 키우던 60대 남성이 폐장과 인체 조직 기증으로 100여명에게 새로운 삶을 선물하고 떠났다.

31일 한국장기조직기증원은 문주환(60) 씨가 지난 8월 가톨릭대학교 은평성모병원에서 폐장과 인체 조직을 기증했다고 밝혔다. 고인이 기증한 인체 조직은 환자 100여명의 기능적 장애 회복에 활용될 예정이다.

문씨는 생전에 아들과 함께 장기기증 희망 등록을 신청했고 늘 지갑에 등록 카드를 지니고 다니면서 다른 생명을 살리는 의미 있는 일을 하고 싶다고 자주 말했다. 이에 가족들은 삶의 마지막 순간에 누군가를 살리는 아름다운 일을 하고 떠나길 원했던 문씨의 마지막 소원을 들어주고자 기증을 결심했다.

문씨는 다정하고 배려심이 많았으며 어려운 사람을 보면 먼저 다가가는 마음씨가 따뜻한 사람이었다.

9년 전 아내가 먼저 떠나고 아들을 홀로 키우면서 따뜻하고 자애로운 아버지이자 둘도 없는 친구가 되어주기도 했다. 취미나 여가가 없을 정도로 가족을 위해 시간을 할애했고 이러한 돌봄으로 컴퓨터 공학자를 꿈꾸던 아들은 서울대학교 컴퓨터공학과에 입학했다.

문씨의 아들 동휘 씨는 “아버지, 갑작스럽게 떠나서 너무나 보고 싶어. 하늘나라에서 건강하고 재미있게 잘 지내고 조금만 기다려 줘. 다시 볼 순간을 기다릴게. 사랑해.”라고 말하며 하늘에 편지를 보냈다.

이삼열 한국장기조직기증원장은 “다른 생명을 살리기 위해 생명나눔을 결정해 주신 문주환 님과 기증자 유가족에게 감사드린다”며 “기증자와 기증자 유가족이 나눠주신 따뜻한 사랑의 온기가 널리 퍼져나가기를 바란다”고 말했다.