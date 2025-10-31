“벼·사과 피해 심각… 기후변화 대응과 농가 지원에 총력”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시의회(의장 김일만)는 31일 청하면과 기북면 일대 농가를 방문해 최근 잦은 가을비와 일조량 부족으로 피해를 본 벼·사과 재배 현장을 점검했다.

이번 현장 방문에는 김일만 의장을 비롯해 이재진 부의장, 김상백 의원 등이 함께했으며, 농작물 피해 실태를 직접 확인하고 향후 대책 마련 방안을 논의했다.

의원들은 포항시농업기술센터 소장으로부터 피해 현황에 대한 설명을 듣고, 피해 농가를 위로하는 한편 농민 지원 대책 수립에 총력을 다할 것을 주문했다.

또한 토양 관리 강화, 적기 방제, 예찰 활동 확대 등 피해 예방을 위한 실질적 대응의 필요성에 뜻을 모았다.

김일만 의장은 “벼 깨씨무늬병이 전체 재배면적의 80% 이상, 사과 열과 피해도 30% 이상 발생하는 등 상황이 심각하다”며 “현장에서 확인한 내용을 바탕으로 관계 부서와 협력해 신속한 대응 방안을 마련하겠다”고 말했다.

이어 “기후변화로 인한 농작물 피해 예방에도 시의회 차원에서 적극적으로 지원하겠다”고 덧붙였다.