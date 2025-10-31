31일 오후 3시 인수의향서 접수 종료 AI 업체 하렉스인포텍 포함 2곳 접수

[헤럴드경제=신현주 기자] 홈플러스 공개입찰 인수의향서(LOI) 접수가 마감됐다. AI 업체 하렉스인포텍을 포함한 2곳이 인수의향서를 제출한 가운데 홈플러스는 한숨을 돌리게 됐다.

홈플러스에 따르면 공개입찰 주관사는 향후 접수된 인수의향서와 자금조달 및 사업계획을 검토할 계획이다. 의향서를 제출한 곳들과 실사를 위한 비밀준수협약(NDA)도 체결한다.

공개입찰 일정에 따르면, 인수 후보자는 내달 3일부터 21일까지 실사를 실시한다. 그 결과를 바탕으로 26일까지 최종 입찰제안서 제출 여부를 결정하게 된다. 예비입찰일 이후에라도 최종입찰일 이전까지는 인수의사를 표시하는 추가 매수희망자들과 협의를 진행할 것이라고 홈플러스는 강조했다.

매각은 구주 중 우선주를 제외하고 대주주인 MBK 파트너스가 보유하고 있는 보통주 전량을 무상소각하고, 신주를 발행하는 방식으로 추진된다. 제3자가 신주를 인수하게 된다. 매각대금이 피매각사인 홈플러스로 유입됨에 따라 재무구조 개선은 물론 금융비용 감소로 인한 수익 개선 등 여러 가지 장점이 있다고 홈플러스 측은 설명했다.

인수의향서가 제출됨에 따라 다음 달 10일로 예정된 회생계획서 제출기한은 공개입찰 일정에 맞추어 다시 연기될 것으로 보인다.

홈플러스는 “매각 성사에 대한 기대감을 밝히고, 영업 정상화를 통해 이번 공개입찰이 성공적으로 마무리될 수 있도록 마지막까지 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.