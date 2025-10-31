[헤럴드경제=고은결 기자] 두산테스나는 이사회를 통해 김윤건 대표이사(CFO·최고재무책임자)를 신임 최고경영자(CEO)로 선임했다고 31일 밝혔다.

김윤건 대표이사는 1991년 두산식품으로 입사한 이래 오비맥주, ㈜두산 등 두산그룹 주요계열사를 거치며 재무, 전략 부문 등에서 주요 역할을 맡아 왔으며, 2022년 두산테스나 대표이사(CFO)로 선임된 바 있다.