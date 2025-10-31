[헤럴드경제=신현주 기자] 롯데백화점은 동반성장위원회가 31일 발표한 2024년도 동반성장지수 평가에서 백화점·면세점 업종 최초로 ‘최우수’ 등급을 획득했다고 밝혔다.

동반성장지수는 동반위가 대기업-중소기업간 동반성장 촉진을 목적으로 대기업의 동반성장 지수를 계량화 해 매년 1회 공표한다.

롯데백화점은 ‘더 높이 더 멀리! Together Lotte’라는 상생 슬로건에 맞춰 ‘공정거래 문화 준수’, ‘동반성장 강화’ 투 트랙으로 파트너사와 상생 전략을 추진해 왔다.

공정거래 분야는 전 임직원 대상으로 연 2회 진행하는 ‘공정거래 필수교육’, 불공정 거래의 리스크 경감을 위해 법률 및 절차 준수 여부를 검토하는 ‘사전합의제도’, 파트너사와 계약 과정의 오류를 줄이고 투명성을 확보한 ‘ECS(전자계약) 시스템’이 대표적이다.

동반성장 부문에서는 국내 대표 금융사와 연계해 우대 금리 대출을 지원하는 1000억 규모의 ‘동반성장펀드’, 우수 중소파트너사에 마진 인하 혜택을 제공하는 ‘상생 마진 제도’ 등이 있다. 파트너사와 지자체와의 소통을 위한 ‘동행 워크샵’도 운영 중이다.

또 중소 파트너사의 판로 개척을 위한 전용 편집 매장인 ‘드림플라자’를 비롯해 ‘식품 안전 컨설팅’, ‘ESG 지원 컨설팅’ 등 파트너사의 역량 강화를 위한 지원 프로그램도 다양하다.

한편 롯데백화점은 지난 2011년부터 매년 동반성장지수 평가에 참여하고 있다. 2019년도부터 2023년도까지는 5년 연속으로 우수 등급을 획득하는 성과를 거두기도 했다.

박성철 롯데백화점 대외협력부문장은 “롯데백화점이 40여년간 최고 백화점 자리를 지켜올 수 있었던 것은 파트너사와 함께 성장하고자 한 노력 덕분”이라며 “앞으로도 파트너사에 실질적인 도움이 될 다양한 상생 지원책을 마련하겠다”고 말했다.