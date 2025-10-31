부산시, 다음달 9일까지 ‘시네마 팝업’운영 영화 속 다양한 체험 공간 및 콘서트 마련

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시와 부산관광공사는 31일부터 11월9일까지 매주 금·토·일요일 오후 2~8시 해운대구 영화의전당 상상의숲에서 영화 체험형 관광 프로그램 ‘시네마 팝업’을 본격적으로 운영한다고 밝혔다.

이번 행사는 부산국제영화제를 비롯해 부산이 보유한 다양한 영화·드라마 등 영상 콘텐츠와 인프라를 활용해, 영화 속 음악과 명장면을 직접 체험할 수 있는 차별화된 관광 프로그램으로 기획됐다.

11월1일에는 감성 보컬 듀오 ‘길구봉구’를 비롯해 다양한 가수들이 참가해 영화 테마 무대공연을 꾸밀 예정이며, K-팝 댄스 배우기 등 체험 프로그램이 준비됐다. 8일에는 박찬욱 감독의 영화 ‘어쩔 수가 없다’ 상영 후 이동진 영화평론가와 관객 대화가 진행된다.

이밖에도 ▷인기 영화 속 캐릭터 만들기·핼러윈 분장 체험이 가능한 ‘체험존’ ▷영화를 모티브로 한 ‘게임존’ ▷1천만 관객 돌파 영화의 지식재산(IP)을 활용한 ‘촬영세트존’ ▷영화 속 음식을 맛볼 수 있는 ‘푸드존’ ▷영화 소품을 구매할 수 있는 ‘마켓존’ 등 다양한 공간이 운영된다.

시는 지난 8월부터 11월까지 부산에서 촬영한 영화 촬영지를 소재로 특화 관광상품을 출시하여 특수목적 관광객 유치와 체류형 관광 수요 확대를 위해 노력하고 있다.

주요 코스로는 ▷영화 ‘국제시장’을 테마로 한 ‘인생영화사 투어’ ▷‘친구’와 ‘범죄와의 전쟁’ 촬영지를 잇는 ‘누아르 감성 투어’ ▷동부산 일대를 잇는 ‘로맨스 드라이브 무비로드’ ▷‘도둑들’과 ‘범죄도시’를 활용한 ‘야간 플래시컷 투어’ ▷원도심 배경의 ‘복고 테마 체류형 코스’ ▷‘추격·추리물 테마 코스’ 등이 있다.

김현재 부산시 관광마이스국장은 “부산은 국제영화제가 열리는 세계적인 영화 도시이자, 국내외 영화·드라마 촬영지로 주목받는 곳”이라며 “최근 전 세계적인 인기를 끄는 K-컬처 흐름에 맞춰 부산의 명소를 다양한 관광 콘텐츠로 재해석해 관광객 유치에 나서겠다”고 말했다.