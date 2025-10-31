지역민 위한 카약 체험과 해양영화제 상영회도 열려

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 국립한국해양대학교는 개교 80주년을 기념해 지난 27일부터 30일까지 4일간 열린 ‘2025학년도 지역민과 함께하는 아치 해(海)스티벌 위크’가 학생과 지역민 등 1000여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리됐다고 31일 밝혔다.

올해 축제는 학내 구성원뿐 아니라 영도구 주민과 가족 단위 방문객들이 함께 참여하며 ‘지역과 함께하는 대학 축제’로 자리매김했다.

28일에는 ‘개교 80주년 기념식’과 ‘타임캡슐 안치식’이 열려 한국해양대의 ‘미래 100년 비전’이 선포됐고, 대학 행정부서와 RISE 사업단, 외부 기관 및 학생 동아리 등 총 52개 부스가 참여한 체험·홍보 부스 운영도 큰 호응을 얻었다.

이 가운데 퍼팅 게임을 즐길 수 있는 ‘Hole Out’ 부스는 특히 인기를 끌며 방문객들의 발길이 이어졌다. 저녁에 펼쳐진 문화 행사에서는 초청가수의 축하 공연과 학생 동아리 공연, 아치 가요제 등이 이어지며 축제 분위기를 한층 끌어올렸다.

또 지역민을 위한 카약 체험과 국제해양영화제 추천작 상영회 등도 함께 진행돼 해양 특성화 대학으로서의 전문성을 지역사회와 공유하는 뜻깊은 시간이 됐다.

류동근 한국해양대학교 총장은 “이번 80주년은 단순한 기념이 아니라 미래 100년을 향한 혁신의 출발점”이라며 “세계적인 해양 특성화 대학으로 도약하고, 지역과 함께 성장하는 상생 모델을 만들어가겠다”고 말했다.