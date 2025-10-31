[헤럴드경제=민성기 기자] 홍준표 전 대구시장이 경주에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회담에서 이재명 대통령이 나름 선방했다고 평가했다.

홍 전 시장은 지난 30일 자신의 온라인 소통 플랫폼 ‘청년의 꿈’에서 한 지지자가 ‘이재명 정권이 한미 관세협상 타결로 국민들에게 큰 선물을 안겼다고 언론 플레이를 하고 있다’며 비판적 의견을 내자 “트럼프 관세 갑질에 대해 그나마 선방한 것이다”고 답했다.

이어 “특히 트럼프 대통령으로부터 핵추진 잠수함 건조와 관련, 승인을 받아낸 것은 우리 안보에 큰 기여를 한 것”이라고 평가하기도 했다.

앞서 한미 양국은 전날 정상회담을 계기로 관세 협상을 타결했다. 그동안 교착 상태에 놓여 있던 3500억 달러 규모의 대미 투자펀드 세부안을 확정했다.

또 이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과 가진 확대 오찬 겸 정상회담에서 “핵추진 잠수함의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 결단해달라”고 요청했다. 이에 트럼프 대통령은 이날 트루스소셜을 통해 한국의 핵추진 잠수함 도입을 승인했다는 입장을 밝혔다.

평소 홍 전 시장은 “북한과 맞서려면 우리도 핵무장을 해야 한다”며 핵무장론을 펼친 바 있다.