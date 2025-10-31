[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 31일 “제2의 건국전쟁 체제 성패가 서울에서 결정 날 것”이라고 강조했다.

장 대표는 이날 오전 서울 강남구 SETEC 컨벤션센터에서 열린 ‘국민의힘 서울시당 당협위원장 및 선출직 공직자 워크숍’에 참석해 “내년 선거는 국민의힘과 민주당의 싸움이 아니라 자유민주주의 체제를 지켜 낼 수 있느냐 없느냐 하는 마지막 싸움이 될 것”이라며 이같이 말했다.

그는 “정권을 내주고 3개 특검을 맞았지만 이제 특검이 힘을 잃어 가고 있다”며 “이제 우리는 어두운 터널을 거의 다 빠져나가고 있고, 민주당이 어두운 터널로 들어가기 시작했다”고 주장했다.

아울러 “우리 두 어깨에 있는 것은 국민의힘, 지방선거가 아니라 대한민국”이라며 “국민과 함께 국민의 기적을 반드시 이뤄 내야 할 시기다. 그 기적을 이곳 서울에서 여러분이 시작해 달라”고 말했다.

송언석 원내대표는 “저들(더불어민주당)이 말로는 자유민주주의를 떠들지만 자유민주주의를 말살해 버렸다”며 “이런 사람들은 천벌 받아야 한다. 다가오는 선거 때 표로 확실하게 천벌 받도록 만들어 줘야 한다”고 말했다.

송 원내대표는 “다른 것을 다 떠나서 부동산 정책만 보더라도 저 사람들은 대한민국을 위하는 사람이라고 전혀 생각할 수 없다”며 “절대로 그냥 놔둬서는 안 된다. 국민이 더 이상 속지 않는 것이 중요하다”고 강조했다.

서울시당위원장을 맡은 배현진 의원은 “내년 지방선거도 수성할 수 있을까 두려움이 있었다. 하지만 단 며칠 만에 여러분의 눈빛이 바뀌었다고 느낀다”며 “서울을 지키고, 대한민국을 지키기 위해 내년까지 한마음 한뜻으로 싸워 주시면 좋겠다”고 말했다.