tvN 드라마 ‘신사장 프로젝트’ 최고 10.7% ENA ‘금스타’ 이어 ‘착한 여자 부세미’ 흥행 SBS ‘키스는 괜히 해서!’로 수목 재진입

평일 드라마가 돌아왔다. 온라인동영상서비스(OTT)의 시대, 치솟는 제작비와 경영난까지 겹치면서 길을 잃었던 드라마들이 평일 안방극장의 문을 다시 두드리고 있는 것. 방송가에서 사라졌던 수목 드라마의 부활 소식까지 전해지면서, 과거 ‘저녁 있는 삶’의 중심에 있었던 드라마들이 재기의 발판을 마련할 수 있을지 주목된다.

28일 방송계에 따르면, 2010년대 중후반까지만 해도 지상파, 케이블TV 및 종합편성채널을 통해 30편 이상 편성됐던 평일 드라마는 2000년대 들어 기존의 3분의 1 수준으로 크게 줄었다. 제작비 상승과 광고 수익 감소 등 수익성이 악화한 데다 스마트폰으로 원하는 콘텐츠를 골라보는 시대로 접어들자 TV를 통해 드라마를 보는 시청자들이 크게 줄어든 탓이다. 방송사들은 평일 드라마 시간에 상대적으로 제작비 부담이 적은 예능이나 시사교양 프로그램을 편성하기 시작했다.

실제로 삼일 PwC의 최근 보고서에 따르면, 올해 6월 기준 일일 드라마 제외 월화, 혹은 수목 드라마를 편성한 방송사 및 채널은 KBS2와 tvN, ENA 등 3사가 전부다. 그마저도 KBS2 월화, 수목 드라마는 지난 7~8월 ‘함부로 대해줘’, ‘내 여자친구는 상남자’ 등을 끝으로 다시 모습을 감췄다.

이 같은 평일 드라마 침체기에 부활의 신호를 알린 것은 월화 드라마다. 최근 tvN ‘신사장 프로젝트’를 비롯해 ENA ‘착한 여자 부세미’ 등 월화 드라마들이 잇따라 흥행에 성공하며 평일 드라마 시대의 귀환을 알리고 있다. 지난달 중순 방영을 시작한 한석규 주연의 tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’는 종영을 하루 앞둔 지난 27일 전국 가구 시청률 평균 9.1%, 최고 10.5%를 기록했다. 지상파를 포함한 전 채널 동 시간대 1위의 기록이다. ‘신사장 프로젝트’는 전 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 ‘신사장’(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현하는 분쟁 해결 드라마다. 5~6%대 시청률로 시작했지만, 시청자들의 입소문으로 점차 시청률이 오른 사례다.

‘신사장 프로젝트’의 특징은 한 회당 하나의 에피소드로 이뤄져있다는 점이다. 해당 회에서 사건이 시작되고 모두 해소되는 ‘미국 드라마(미드)’식 포맷을 택했다. 짧은 호흡 덕에 콘텐츠 소비 시간이 짧은, 젊은 ‘숏폼 세대’까지 사로잡은 것이 흥행 요인 중 하나로 꼽힌다. 여기에 기업 비리와 전세 사기 등 사회적 문제를 소재로 차용하고, 반전과 해결 중심의 긴장감을 유지한 것도 인기 요인으로 거론된다.

CJ ENM 측 관계자는 “본방 시청률이 낮고, 특히 월화 드라마의 시청률이 잘 나오지 않는 환경에서 ‘신사장 프로젝트’의 시청률 호조는 괄목만 한 결과”라면서 “한 편으로 서사가 완결되기 때문에 숏드라마에 익숙한 젊은 세대들도 많이 시청하는 것으로 보인다. 그래서 더 입소문을 타고 시청률이 상승한 것으로 보고 있다”고 분석했다.

tvN은 ‘신사장 프로젝트’ 후속으로 이정재·임지연의 ‘얄미운 사랑’을 편성해 월화 드라마 흥행 바통을 이어간다는 계획이다. ‘얄미운 사랑’은 악연으로 얽힌 초심을 잃은 국민배우 임현준(이정재 분)과 정의 실현에 목을 매는 연예부 기자 위정신(임지연 분)의 이야기를 그린 로맨틱 코미디다. ‘굿파트너’ 김가람 감독과 ‘닥터 차정숙’의 정여랑 작가가 의기투합한 작품으로, 오는 3일 첫 방송 된다.

흥행작 ‘이상한 변호사 우영우’ 등을 비롯해 꾸준히 월화 안방극장을 책임져 온 ENA의 최근 성적표도 좋다. 지난달 29일 첫 방영된 ENA 월화 드라마 ‘착한 여자 부세미’는 방영 5회 차를 넘어서며 꾸준히 5% 이상의 시청률을 기록하고 있다. 지난 27일 방송된 9화는 전국 가구 기준 5.7%의 시청률을 올렸다. ENA 등 중소 PP(방송채널사용사업자) 경우 통상 흥행 기준을 시청률 4~5% 이상으로 본다.

‘착한 여자 부세미’는 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 경호원 김영란(전여빈 분)이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다. 참신한 소재와 전여빈을 필두로 한 배우들의 열연이 호평을 받았다. 드라마는 컨슈머인사이트 집계 10월 4주 차 OTT K-오리지널 콘텐츠 시청자 평가에서 드라마·영화 부문 2위를 차지하기도 했다.

전작 ‘금쪽같은 내스타’의 성적도 좋았다. 지난달 종영한 엄정화·송승헌 주연의 ENA 월화 드라마 ‘금쪽같은 내스타’는 최종회 전국 시청률 4.3%를 기록하며 유종의 미를 거뒀다.

수목 드라마의 반가운 귀환 소식도 있다. SBS는 최근 가을 개편 소식을 통해 오는 12일 첫 방송 예정인 ‘키스는 괜히 해서!’를 수목 밤 9시에 편성했다고 밝혔다. 지난 5월, 6년 만에 부활한 수목드라마인 ‘사계의 봄’이 전국 평균 1% 내외의 시청률로 흥행에 실패한 이후 반년 만에 내놓은 수목 드라마다.

배우 안은진, 장기용이 주연하는 ‘키스는 괜히 해서!’는 생계를 위해 아이 엄마로 위장 취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장이 그리는 로맨틱 코미디다. SBS는 ‘그해 우리는’, ‘사내 맞선’ 등 평일 드라마 신드롬을 만들었던 로맨스물로 흥행 계보를 이어가겠다는 전략이다.

SBS 관계자는 “평일 저녁에 드라마가 없고, 대부분 예능이나 교양들이 편성돼 있기 때문에 달달한 로맨스 드라마로 차별화 전략을 가져가고자 한다. 실제 SBS 수목 드라마 중 로맨스 코미디물이 시청자들의 반응이 좋았다”면서 “특히나 평일인 만큼 시청자들이 쉽고 가볍고 유쾌하게 볼 수 있는 로맨스 코미디 드라마를 준비했다”고 밝혔다.

한 제작사 관계자는 “이미 제작비는 커질 대로 커졌고, 편성 수는 예전에 비해 너무 크게 줄었다”면서 “드라마 시장은 만들수록 손해를 보는 구조를 벗어나기 힘든 상황이기 때문에, (편성이 일부 늘어나더라도) 현재로서는 방송사만이 아니라 OTT 중심의 제작 방향을 가지고 갈 수밖에 없다”고 토로했다.

손미정 기자