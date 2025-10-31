카드리스 ATM MOU 체결 모바일앱으로 결제·출금 가능

우리카드는 국내 카드사 중 처음으로 인도네시아 자카르타에서 해외 QR결제 서비스를 성공적으로 시연하고, QR코드만으로 출금이 가능한 카드리스(Cardless·카드 없이 사용하는) ATM 서비스를 구축하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 31일 밝혔다.

이 시연 행사는 인도네시아 중앙은행이 주관한 ‘2025 인도네시아 디지털금융페스티벌(FEKDI)’에서 인도네시아 중앙은행장과 금융당국 관계자들이 지켜보는 가운데 지난 30일 진행됐다. 우리카드는 외부 페이사와 제휴 없이 자사의 모바일앱을 통해 현지 가맹점 QR코드를 직접 스캔해 결제하는 방식을 시연했다.

이 서비스는 인도네시아 당국의 승인 절차를 거쳐 연내 오픈될 예정이다. 또한 향후 베트남을 포함한 아시아 전역으로 확대될 계획이다.

같은 날 국내 카드사 최초로 우리카드-금융결제원-인도네시아 결제사업자 아르타자사(Artajasa)-우리소다라은행-BRI은행의 다자간 Cardless ATM서비스 구축을 위한 MOU를 체결했다. Cardless ATM 서비스는 실물 카드 없이 QR코드를 이용해 해외 ATM에서 현지 통화를 출금할 수 있는 서비스로, 국가 간 QR결제 서비스와 더불어 금융결제원이 추진 중인 국가 간 소액 지급 결제 서비스 연계 허브 시스템 구축 사업의 중요한 프로젝트다.

우리카드는 모바일 앱에서 간단히 등록해 해당 서비스를 바로 이용할 수 있는 전용 상품을 출시할 예정이며, 빠르면 내년부터 고객은 실물 카드 없이 인도네시아 가맹점에서 결제하고 ATM에서 현지 통화를 출금할 수 있게 된다. 정호원 기자