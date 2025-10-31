- 인공지능, 바이오, 기후테크 등 다양한 혁신 솔루션 제품 등장…혁신제품 공공구매를 2030년까지 3조원 수준으로 확대

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청(청장 백승보)은 31일 정부대전청사에서 공공성과 기술 혁신성을 인정받은 35개의 혁신제품에 대해 지정서를 수여했다.

이날 인증서를 받은 35개 혁신제품은 공급자 제안형, 수요자 제안형, 추천위원(스카우터) 추천 등 다양한 심사와 검증을 통해 제품의 공공성과 혁신성을 인정받았다.

주요 혁신제품으로 ▷인공지능 미정맥 자동투여 ▷시니어 보행분석 솔루션 ▷탄소중립형 원심분리 농축 탈수기 ▷발화지점 무인 화재탐지·진압 ▷투과율 조정 스마트 필름 ▷전기차 및 리튬배터리용 소화약제 및 소화장치 ▷동작과 음성 인식 챗봇 등 다양한 분야의 제품이 눈에 띄었다.

혁신제품으로 지정되면 최대 6년 동안 수의계약이 가능하고, 구매목표제와 우선구매 등을 통해 상용화 전에 공공판로를 확보할 수 있다. 특히, 혁신제품을 조달청 예산으로 구매하고, 공공기관이 실증을 통해 직접 사용하는 시범구매 제도는 혁신제품 공공구매 확대의 마중물 역할을 하고 있다.

백승보 조달청장은 “혁신제품 제도는 정부가 위험을 안고서라도 혁신제품의 선도적 구매자가 되어 새로운 기술로 시장을 개척하려는 기업을 과감히 지원하는 적극적 정부정책이다”며 “혁신제품 공공구매 규모를 현재 1조원에서 ‘30년까지 3조원으로 확대해 인공지능‧바이오‧기후테크 등 미래 신성장동력을 창출해 혁신성장을 뒷받침하겠다”고 밝혔다.